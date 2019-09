Bild: dpa/Schoening

FAQ zum Berliner Mietendeckel - Mietensegen oder Investitions-Stopper?

16.09.19 | 05:30 Uhr

Als erstes Bundesland will Berlin ab 2020 die Wohnungsmieten begrenzen. Welche Folgen dies für Mieter, aber auch den Wohnungsmarkt insgesamt haben könnte, ist nicht klar abschätzbar. Vorläufige Antworten auf ungeklärte Fragen. Von Thorsten Gabriel

Als Ende vergangenen Jahres die SPD das erste Mal mit dem Vorschlag aufwartete, die Mieten per Landesgesetz zu deckeln, war nicht nur in der Politik die Aufregung groß. Vor allem die Vertreterinnen und Vertreter von Vermieter- und Immobilienverbänden zeigten sich erbost und warnten davor, dass ein Mietendeckel die Wohnungskrise nicht lösen, sondern, im Gegenteil noch verschärfen würde. Durch eingefrorene Mieten entstünde keine einzige neue Wohnung, argumentierten sie. Mittlerweile liegt nicht nur das am 18. Juni vom Senat beschlossene Eckpunktepapier für einen Mietendeckel vor, sondern auch ein Referentenentwurf des geplanten Gesetzes. Daneben gibt es zahlreiche Rechtsgutachten, die verschiedene Institutionen in Auftrag gegeben haben. Zu den Fragen, über die derzeit unter anderem gestritten wird, zählen diese:

Darf Berlin die Mieten überhaupt deckeln? Davon gehen SPD, Linke und Grüne aus. Unter anderem sehen sie sich von einem Rechtsgutachten bestätigt, das die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus bei den Rechtswissenschaftlern Franz Mayer und Markus Artz von der Universität Bielefeld in Auftrag gegeben hatte. [spdfraktion-berlin.de] "Das Land Berlin verfügt […] über die Gesetzgebungszuständigkeit für einen ‚Mietendeckel", zeigt sich Mayer sicher. Die beiden Wissenschaftler argumentieren, dass die Bundesländer im Zuge der Föderalismusreform von 2006 die Möglichkeit erhalten hätten, neben dem bestehenden privaten auch ein öffentliches Mietrecht zu schaffen. Andere Rechtsgutachten halten dies jedoch für eine Fehleinschätzung. Der prominenteste Widerspruch kommt vom ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier. In einer rechtsgutachtlichen Stellungnahme im Auftrag des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) [gdw.de] hält er der rot-rot-grünen Koalition vor, dass die Länder "unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt über eine Gesetzgebungskompetenz zur Einführung eines sogenannten Mietendeckels" verfügen. Das bundesrechtliche Mietpreisrecht, wie es im Bürgerlichen Gesetzbuch festgehalten ist, übe "eine Sperrwirkung" aus. Vereinfacht gesagt: Der Bund hat aus Sicht Papiers das Thema Mietrecht abschließend geregelt, weshalb die Länder dazu nichts mehr zu sagen hätten. Andernfalls würde durch einen Landesmietendeckel beispielsweise die bundesweit gesetzlich geregelte Mietpreisbremse ausgehebelt.

Mieten deckeln und einfrieren ist das eine – aber hohe Mieten absenken etwas anderes. Kann das rechtlich funktionieren?

Ursprünglich hatte die Koalition darüber nachgedacht, Mieterinnen und Mietern grundsätzlich das Recht einzuräumen, ihre Miete absenken zu lassen, wenn sie die definierte Mietobergrenze überschreitet. So war es noch im Eckpunktepapier des Senats vom 18. Juni 2019 festgehalten. [berlin.de] Auf Antrag der Mieterinnen und Mieter sei eine Überprüfung der Miete auf Mietpreisüberhöhung möglich. "In Form eines Absenkungsbegehrens wird die Miete dann auf die zulässige Miete reduziert", heißt es dort. Im Referentenentwurf vom 30. August [berlin.de] wird dies allerdings eingeschränkt – analog zu den Regeln, die bereits für die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften existieren. Demnach steht dieses Recht nur noch jenen Mieterinnen und Mietern zu, deren Miete mehr als 30 Prozent des Haushaltseinkommens ausmacht. Außerdem spielt auch die Größe der Wohnung eine Rolle ("Bei der Berechnung der Mietbelastung ist nur der Teil der Miete zu berücksichtigen, der auf eine angemessene Wohnfläche entfallt", §4, Absatz 4). In den bislang bekannten Gutachten gibt es zu dieser geplanten Regel noch keine Einschätzungen. In Parlamentskreisen sind allerdings verfassungsrechtliche Bedenken gegen die 30-Prozent-Regelung zu hören. Vertreter von Mieterorganisationen sehen in ihr vor allem ein Bürokratiemonster, das auch abschreckend auf potenziell anspruchsberechtigte Mieterinnen und Mieter wirken könnte.

Bricht der Wohnungsneubau ein, wenn der Mietendeckel kommt?

Viele Signale deuten darauf hin, dass vor allem die private Immobilienwirtschaft ihre Investitionen angesichts sinkender Rendite-Erwartungen überdenkt. An Drohungen dies zu tun, mangelt es zumindest nicht. Bei einer Umfrage des Bundesverbands Freier Immobilien und Wohnungsunternehmen (BFW) erklärten 72 Prozent der Mitgliedsunternehmen, sie würden ihre geplanten Investitionen stoppen oder ganz aufgeben. Auch Wirtschaftswissenschaftler etwa am Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) [iwkoeln.de] oder am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) [diw.de] sehen den Mietendeckel als Investitionsbremse, der die Wohnungskrise noch verschärfen dürfte. Die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften erklären bislang zwar öffentlich, sie würden trotz Mietendeckels an ihrer bisherigen Investitionsplanung für den Neubau festhalten, "weil er ja auch aufgrund der politischen Wünsche Priorität hat", wie es Gesobau-Vorstandschef Jörg Franzen formuliert. Trotzdem müssen die landeseigenen Unternehmen rechnen, weil auch sie unter einem Mietendeckel mit weniger Einnahmen zu haushalten hätten. Dagegen hält der Stadtsoziologe Andrej Holm, der auch für die Linksfraktion im Abgeordnetenhaus tätig ist, die Alarmrufe aus der Wirtschaft für "viel Getöse", das "mit der Realität wenig zu tun" habe. "Die Immobilienwirtschaft sagt immer: Wenn ihr das macht, dann bricht hier die Investition zusammen. Die ist weder bei den Sozialbauquoten zusammengebrochen noch bei der Mietpreisbremse", argumentiert er. "Im Moment sehen wir, dass privates Kapital überwiegend in Bestandsimmobilien investiert wird. Das heißt, es werden vor allem Häuser gekauft und Grundstücke, auf denen schon Häuser stehen, weil sich damit bisher viel Geld verdienen ließ. Man kann das Argument ja auch umdrehen und sagen: Wenn wir die Investitionsanreize im Bestand durch einen strengen Mietendeckel reduzieren, kann das Geld auch abfließen und viel stärker in den Neubau investiert werden." Holm verweist auch darauf, dass Neubauten zurück bis ins Jahr 2014 vom Mietendeckel explizit ausgenommen sein sollen. Die Geschäftsführerin des Zentralen Immobilien-Ausschusses (ZIA), Sun Jensch, hält dem allerdings entgegen, dass aus Sicht der Immobilienwirtschaft auch der jetzt schon bestehende Neubau sehr wohl von der Deckelung betroffen sei, weil Unternehmen ihre Investitionen nicht nur über fünf, sondern über zehn Jahre kalkulierten. Für den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), ist die Gemengelage dazu angetan, die Wahrheit in der Mitte auszumachen: Er könne zwar verstehen, dass manche Unternehmen jetzt zunächst ihre Investitionen zurückstellen und abwarten würden, was die Politik tue. Er glaube allerdings nicht, dass Investitionen dauerhaft aufgegeben

Gehen Bauaufträge zur Sanierung bestehender Wohnungen zurück?

Die Berliner Handwerkskammer sieht diese Entwicklung schon jetzt. "Wir haben eine Menge Hinweise von Handwerkern, die ihre Aufträge schon jetzt verloren haben", sagt Handwerks-Hauptgeschäftsführer Jürgen Wittke. Die Umfrage unter BFW-Mitgliedsunternehmen unterstreicht diesen Eindruck. Demnach gaben 61 Prozent der Unternehmen an, auf dringend erforderliche Sanierungen zu verzichten. 59 Prozent erklärten, sie hätten geplante Modernisierungen ihres Wohnungsbestandes auf Eis gelegt. Auch die landeseigenen Wohnungsunternehmen, die zwar erklären, beim Neubau nicht kürzen zu wollen, geben diese Zusage für Modernisierungsvorhaben nicht ab. "Wir rechnen gerade", sagt Gesobau-Chef Jörg Franzen. Die Regelungen zur Modernisierung im Referentenentwurf zum Mietendeckel seien relativ kompliziert. Deshalb müsse für jedes Modernisierungsprojekt einzeln geschaut werden, ob es noch wirtschaftlich darstellbar sei. Beim Berliner Mieterverein glaubt man dagegen, dass sich durch die eingeschränkten Möglichkeiten, Modernisierungen zu finanzieren, quasi eher die Spreu vom Weizen trennen wird. Geschäftsführer Reiner Wild sagt: "Bestimmte Vermieter werden in der Tat ihre Investitionen in den Bestand zurückfahren. Wenn damit Verdrängung und Armutsgefährdung sinkt, ist das gut so."

Wie verändert der Mietendeckel den Immobilienmarkt? Wird es jetzt leichter oder schwieriger eine Mietwohnung zu finden?

Der Mietendeckel bringt keine einzige neue Wohnung. Diesem Hauptargument der Mietendeckel-Kritiker widersprechen auch diejenigen nicht, die sich für eine Begrenzung der Wohnungsmieten einsetzen. Insofern wird es für Wohnungssuchende keinesfalls leichter. Inwieweit es möglicherweise durch den Mietendeckel sogar schwieriger wird eine Wohnung zu finden, ist nicht seriös abzuschätzen. Klar ist nur, dass in Zukunft Menschen mit geringem Einkommen mit Top-Verdienern um die gleichen Wohnungen konkurrieren werden, weil der Mietendeckel nicht nach Wohnlage unterscheidet. Das eröffnet zwar theoretisch die Möglichkeit, dass eine Familie mit wenig Geld ein Penthouse am Kurfürstendamm bezieht. Praktisch fürchten einige allerdings, dass eher ein Schwarzmarkt entstehen könnte, auf dem unter der Hand Geld von gutsituierten Wohnungssuchenden an Vermieter fließt. Wie schwierig es ist, eine Wohnung zu finden, ist weiterhin maßgeblich davon abhängig, wie viele Wohnungen insgesamt zur Verfügung stehen – und damit von der Frage, wie sich der Neubau weiterentwickelt. Möglich auch, dass Private in Zukunft noch stärker als bisher Eigentums- statt Mietwohnungen errichten werden. Der Landesvorsitzende des Rings Deutscher Makler (RDM), Markus Gruhn, prognostiziert dagegen eine Abkehr vom Wohnungsbau: "Private Investoren werden zukünftig nicht mehr in Mietwohnungsneubau investieren, sondern Büro- und Gewerbeneubau bevorzugen." [rdm.de] Der Immobilienmarkt dürfte sich durch den Mietendeckel aber auch im Bestand verändern, auch hier durch den Umstand, dass die Wohnlage keine Rolle mehr spielt. Die Immobilienrechtlerin Karola Knauthe verweist darauf, dass außerdem die geplanten Mietobergrenzen "deutlich unterhalb der aktuellen Mieten gemäß Mietspiegel angesetzt" seien. [tagesspiegel.de] "Dies führt zu einem erheblichen Wertverlust fast sämtlicher Grundstücke und Wohnungen. Betroffen sind nicht nur Vermieter, sondern auch Selbstnutzer, wenn die Immobilie fremdfinanziert ist." In der Folge würden Banken zusätzliche Sicherheiten fordern oder die Darlehen fällig stellen, wenn keine weiteren Sicherheiten zur Verfügung stünden. Dazu seien sie aufgrund geltender Vorschriften gezwungen. "In der Konsequenz geraten viele Vermieter in wirtschaftliche Notlagen." Hier wird von Seiten der Koalition lediglich immer wieder darauf verwiesen, dass der Mietendeckel-Gesetzentwurf auch eine Härtefallklausel enthalte, um wirtschaftliche Schieflagen abzufangen.

Sollte der Mietendeckel vor Gericht scheitern – kann das für Mieterinnen und Mieter teuer werden?

Zumindest könnte es böse ausgehen, wenn mit möglicherweise eingesparter Miete nicht bedacht umgegangen wird. Der Staatsrechtler Christian Pestalozza verweist darauf, dass es in der Tat dazu kommen könnte, dass Mieter ihrem Wohnungseigentümer entgangene Mieten nachzahlen müssen, falls der Mietendeckel gerichtlich gekippt wird – dann nämlich, wenn man beantragt habe, die Miete abzusenken. "Wenn man etwas zurückzulegen hat, ist man gut beraten, den Differenzbetrag zurückzulegen, um nicht später vor der Notwendigkeit zu stehen, da eine größere Summe nachzuzahlen", rät Pestalozza. Geschützt vor hohen Nachforderungen seien Mieter im Grunde nur dann, wenn eine vom Bezirksamt abgesegnete Deckelung der Miete schon rechtskräftig geworden sei. Lege aber der Vermieter Beschwerde gegen die Absenkung oder Deckelung ein, sei, "wenn die Entscheidung des Bezirksamts noch nicht bestands- oder rechtskräftig geworden ist, die ganze Sache rückabzuwickeln". Das bedeutet: Die Differenz zur vorher geforderten Miete müsste nachgezahlt werden. In der Verbändeanhörung zum Referentenentwurf am 9. September 2019 verwies BFW-Landesgeschäftsführerin Susanne Klabe außerdem darauf hin, dass im Falle eines gerichtlichen Scheiterns Berlin nicht nur ohne Mietendeckel, sondern auch ohne gültigen Mietspiegel dastände. Für Vermieter stelle dies kein Problem dar. Sie könnten Mieterhöhungsverlangen mit drei Vergleichswohnungsmieten oder einem Sachverständigengutachten geltend machen. Für Mieter ist dieses Vorgehen allerdings seit jeher risikobehaftet, was sich immer wieder bei Gerichtsprozessen zeigte, in denen der Mietspiegel nicht anerkannt wurde, sondern stattdessen Gutachten die Miethöhe klären sollten. Dass es zu so einer Situation kommen könnte, wenn der Mietendeckel vom Verfassungsgericht kassiert werden sollte, wird auch auf Seiten der Mieterverbände nicht bestritten. Sie bauen allerdings darauf, dass es auch in diesem Fall zu sozialverträglichen Lösungen kommt. Das Risiko einer mietspiegellosen Zeit ist für Mieterinnen und Mieter allerdings real.

