Das Konzert der Punkrockband Feine Sahne Fischfilet Ende August in der Zitadelle Spandau ist in einem Streit mit dem zuständigen Bezirksamt geendet. In einer entsprechenden Pressmitteilung auf eine AfD-Anfrage heißt es dazu, man habe Konsequenzen gezogen.

Künftig würden keine Konzerte des verantwortlichen Veranstalters Festsaal Kreuzberg mehr auf der Zitadelle stattfinden. Zusätzlich sollen die Zugangs- und Körperkontrollen beim Einlass verstärkt und politisch relevante Konzerte nur noch durch den Hauptveranstalter durchgeführt werden. Entgegen dem Zeitungsbericht sei aber kein Auftrittsverbot verhängt worden, so ein Referent von Bezirksstadtrat Gerhard Hanke (CDU) zu rbb|24.