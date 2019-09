Die Unterkünfte entstehen demnach in der Rauchstraße in Spandau (300 Plätze), in der Kirchstraße in Pankow (320 Plätzen), am Bohnsdorfer Weg in Treptow-Köpenick (270 Plätze) und in der Ratiborstraße in Friedrichshain-Kreuzberg (250 Plätze).



Für weitere Standorte seien Bauanträge in Vorbereitung: Fröbelstraße in Pankow, Zossener Straße in Marzahn-Hellersdorf, Rudower Straße in Neukölln, Hassoweg in Treptow-Köpenick, Askanierring in Spandau und Rheinpfalzallee in Lichtenberg.



Bei den neuen Unterkünften handelt es sich laut LAF um eine modulare Gebäude in Fertigbauweise (MUF). Die Wohnungen sollten langfristig nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch für Studierende, Senioren oder Familien zur Verfügung stehen, hieß es. Aktuell betreut das LAF rund 22.000 Flüchtlinge in rund 90 Unterkünften. Das Amt ist für Menschen zuständig, deren Asylanträge noch nicht entschieden sind.