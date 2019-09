Ein Gutachten hält die Enteignung großer Wohnungsunternehmen in Berlin, wie sie von einer Mieter Mieterinitiative angestrebt wird, für rechtlich möglich. Das Grundgesetz lasse in den Artikeln 14 und 15 entsprechende Schritte zu, heißt es in einer am Mittwoch bekannt gewordenen Einschätzung des wissenschaftlichen Dienstes im Berliner Abgeordnetenhaus [parlament-berlin.de].

Die Zuständigkeit Berlins für ein entsprechendes Gesetz sei "zu bejahen", heißt es. " Das Gesetz könnte die Sozialisierung von Grund und Boden mit den darauf befindlichen Gebäuden zum Inhalt haben." Ein solches "Vergesellschaftungsgesetz" wäre auch mit der Verfassung von Berlin vereinbar.