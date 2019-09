Die Hauptdienststelle des Bundesverteidigungsministeriums hat ihren Sitz weiterhin in Bonn. Das hat das Verwaltungsgerichts Berlin am Dienstag entschieden. Nach dem Berlin/Bonn-Gesetz aus dem Jahr 1994 und dem Beschluss der Bundesregierung befindet sich der Dienstsitz des Bundesministeriums der Verteidigung in Bonn. In Berlin gibt es einen weiteren Dienstsitz.

Inzwischen wurden zahlreiche Stellen und Aufgaben des Ministeriums nach Berlin verlagert. Von den 2.760 Beschäftigten (Stand Mai 2019) arbeiten inzwischen etwas mehr als die Hälfte in der Hauptstadt. Die Dienststelle in Berlin galt bislang trotzdem als Nebenstelle. Das wollte der Berliner Personalrat mit Blick auf die Wahlen zur Personalvertretung im kommenden Jahr ändern. Aus seiner Sicht sei Berlin inzwischen Hauptsitz der Dienststelle geworden, in Bonn befinde sich nur eine Nebenstelle.