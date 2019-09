rbb Video: rbb|24 | Bild: rbb

Friedrichshain und Lichtenberg - Aktivisten besetzen ehemalige Brauerei und leeres Wohnhaus

28.09.19 | 19:13 Uhr

Die Berliner Polizei hat am Samstag gleich mit zwei Hausbesetzungen zu tun: In der Landsberger Allee und in der Frankfurter Allee haben Vermummte zwei leerstehende Gebäude übernommen. Bei einem Gebäude hat am Abend die Räumung begonnen.



Zwei Hausbesetzungen in Berlin-Friedrichshain haben am Samstag umfangreiche Polizeieinsätze ausgelöst. Aktivisten aus der linken Szene besetzten zunächst einen Teil der ehemaligen, inzwischen leerstehenden Schultheiß-Brauerei in der Landsberger Allee. Am Nachmittag folgte nur wenige Kilometer entfernt die Besetzung eines leerstehenden Wohnhauses in der Frankfurter Allee. Es kam zu kleineren Rangeleien zwischen Polizisten und Unterstützern der Hausbesetzer.

Beide Besetzungen sind offenbar Teil einer mehrtägigen Serie von Aktionen gegen Verdrängung und Mieterhöhung unter dem Motto "Tu Mal Wat".

Anonymes Bekennerschreiben im Internet

In das denkmalgeschützte Gebäude in der Landsberger Allee 54 waren am Mittag mindestens acht vermummte Personen eingedrungen und hatten sich zum Teil mit Seilen an der Fassade festgemacht. Sie enthüllten Transparente und kletterten auf das Dach. Die Polizei hat das Gebäude und den davorliegenden Bürgersteig abgesperrt. In einem anonymen Bekennerschreiben auf dem Internetportal Indymedia hieß es, die Aktion richte sich gegen spekulativen Leerstand und Verdrängung. Das Gebäude in der Landsberger Straße 54 stehe sei sieben Jahren leer, so die Verfasser des Schreibens. Deswegen sei es nun besetzt worden.



Man wolle einen "hierarchiefreien Ort" und "Schutzraum" für verfolgte und diskriminierte Minderheiten schaffen, "Insbesondere richtet er sich nicht ausschließlich an 'Szenelinke'", so die Verfasser, "sondern an wirklich alle Menschen, die hier Zuflucht suchen oder ihn mitgestalten wollen." 80 bis 100 Unterstützer der Aktivisten demonstrierten gegenüber dem Gebäude mit Protestschildern. Es waren Rufe zu hören wie "Miete verweigern" und "Häuser besetzen".

Hubschrauber über Landsberger und Frankfurter Allee

Am Abend meldete die Berliner Polizei, man habe mit dem Besitzer Kontakt aufgenommen und werde auf dessen Wunsch hin die Räumung einleiten. Da dort "besondere technische Hilfsmittel" zum Einsatz kommen sollen, werde der Tramverkehr auf der Landsberger Allee "phasenweise unterbrochen". Betroffen wind die Linien M4, M5, M6, M8 und M10.

Schätzungsweise 50 Polizeibeamte und mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr waren am Nachmittag bereits vor Ort. Über dem Gebäude kreiste ein Hubschrauber der Polizei. Wie die Polizei rbb|24 sagte, sei die Statik des Hauses unsicher. Es solle sichergestellt werden, dass niemand zu Schaden kommt.

Wenige Stunden nach Beginn der Besetzung in der Landsberger Allee verschafften sich Vermummte Zutritt zu mindestens einem Wohnhaus in der Frankfurter Allee 187 in Lichtenberg. Sie zündeten auf den Balkonen des Hauses bengalische Feuer und hängten Transparente mit Slogans wie "Gegen Staat und Mietvertrag" und "Tu Mal Wat - Reclaim the city" auf. Vor dem Haus protestierten zudem rund 200 Unterstützer, die Polizei rückte mit rund 100 Kräften an, zudem kreiste auch hier ein Polizeihubschrauber über dem Gebäude. Wie viele Personen sich in dem Wohnhaus aufhielten, war zunächst nicht bekannt. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) twitterte, das besetzte Gebäude soll an den Bund verkauft werden. Auf dem Areal soll einmal der Campus für Demokratie errichtet werden.

Aufruf: "Wohnungspolitische Kämpfe weiter zuspitzen"

Ein Bündnis verschiedener Gruppen hatte zuvor unter den Motto "Tu Mal Wat" zwischen dem 26. und 29. September zu "Aktionstagen" aufgerufen. Demnach wollten die Aktivisten etwa "die wohnungspolitischen Kämpfe weiter zuspitzen". Die "Notwendigkeit von Besetzungen" sei wieder in den politischen Diskurs gerückt, hieß es. Es gehe "um die Enteignung, die Aneignung, das Sich-Widersetzen und den Erhalt von Räumen und Orten in Theorie und Praxis". In dem Aufruf ist die Rede davon, dass sich "zwischen Luxusbauten, Malls und privatisiertem Raum auch noch widerständige Orte" fänden. Mieter, kleine Gewerbetreibende und soziale Zentren kämpften nicht nur gegen ihre Verdrängung, "sondern auch für eine Stadt von Unten, in der alle Menschen nicht nur Zugang zu Wohnraum haben, sondern ihren Lebensraum zusammen gestalten können".

Brandanschlag und Angriffe gegen Polizisten im Vorfeld

Ebenfalls Teil der "Tu Mal Wat"-Aktionstage ware offenbar ein Brandanschlag in Pankow. Dort hatten in der Nacht zu Freitag die Eingangstür des Amtsgerichts in Flammen gestanden. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Laut einem Bekennerschreiben auf Indymedia hat die "Autonome Gruppe Rosemarie F." die Verantwortung für die Tat übernommen. "Damit verdeutlichen wir, dass zu jeder Zeit an jedem Ort der Stadt mit Angriffen auf die Symbole der Macht zu rechnen ist", heißt es in dem Schreiben. Ebenfalls in der Nacht zu Freitag wurden in der Rigaer Straße Polizeibeamte angegriffen, als sie eine Veranstaltung im Rahmen der "Tu Mal Wat"-Aktionstage überprüfen wollten. Laut Polizei wurden sie plötzlich von mehreren maskierten Unbekannten mit Steinen, Feuerlöschern und Farbbeuteln angegriffen. Ein Polizist sei leicht verletzt worden.



