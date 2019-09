Bundesbehörde in Brandenburg/Havel bringt 350 Arbeitsplätze

Mit der Standortwahl für ein neues Bundesamt in Brandenburg an der Havel will das Auswärtige Amt einen Beitrag zum Dezentralisierungsziel der Bundesregierung leisten. Die Stadt freut sich über die neue Behörde, vor allem aber über neue Arbeitsplätze.