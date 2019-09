Hunderte Teams sollen in einer Nacht Berliner Obdachlose zählen

Bis zu 10.000 Menschen leben nach Schätzungen in Berlin auf der Straße - doch wie viele es genau sind, ist bislang nicht bekannt. In einer Nacht Ende Januar soll sich das ändern: Hunderte Teams sollen dann Obdachlose zählen - aber nicht nur das.

Der Berliner Senat veröffentlicht konkretere Details zur geplanen Zählung von Obdachlosen in der Hauptstadt. Wie Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Dienstag mitteilte, sollen dafür in der Nacht vom 29. zum 30. Januar rund 400 Teams auf den Straßen unterwegs sein. Die Gruppen bestehen demnach aus jeweils einigen Menschen. Sie sollen die Obdachlose zählen und zu ihrer Situation und ihrer Herkunft befragen.

Bei der Befragung werden auch Studierende mithelfen. Das Projekt läuft in Kooperation mit Hochschulen. Die nächtliche Aktion soll zwei bis drei Stunden dauern. Breitenbach sprach von einer "Nacht der Solidarität". Dadurch wolle man auch deutlich machen: "Die Menschen, die auf der Straße leben, sind Teil dieser Stadt."