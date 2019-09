Der Schauspieler Hannes Jaenicke setzt sich fürs Klima ein. Zum Filmset reist er mitunter mit 50 Porzellantassen, damit weniger Plastikbecher verbraucht werden. Was er selbst noch so macht, was alle tun können und ob er am Freitag fürs Klima streikt, verrät er im Interview.

Sie haben auch ein neues Buch geschrieben, das "Aufschrei der Meere" heißt. Was sind die größten Umweltsünden in Sachen Meer?

Das fängt mit der Agrarindustrie an. Jedes Pestizid, Fungizid, Herbizid und Insektizid, das auf Äckern verballert wird, landet im Grundwasser, dann irgendwann im Fluss und dann im Meer. Das gleiche gilt für Mikroplastik. Es gibt ja in Deutschland bis heute kein Verbot von sogenanntem primärem Mikroplastik – das ist das, was hauptsächlich in der Kosmetikindustrie verarbeitet wird. In Zahnpasta, Rasierschaum, Duschgel und Körperlotion – das geht ja auch alles ins Wasser. Mittlerweile kann man in jeder Bio-Forelle in Deutschland Mikroplastik nachweisen. Es gibt eine Studie der Universität Wien, die in jedem Stuhlgang eines Bürgers Mikroplastik nachweist. Das Zeug ist überall und es geht natürlich in den Wasserkreislauf.

Die Plastikvermüllung ist ein gigantisches Problem. Wenn man beispielsweise an den Rheinwiesen in Köln eine Grillparty feiert und am nächsten Morgen ein kleines Windchen weht, dann landet der Müll im Rhein. Dasselbe passiert in den Isar-Auen in München. Der Müll landet dann irgendwann im Meer. Die Tatsache, dass die Meere inzwischen Plastikmüll enthalten, hat natürlich mit unserem Konsum zu tun. Mit dem unfassbaren Plastikverbrauch. Da kann jeder von uns unendlich viel tun. Das fängt damit an, dass man morgens seine Wohnung mit einer eigenen Kaffeetasse oder Trinkflasche verlassen könnte. Statt ständig PET-Flaschen oder To-Go-Becher zu benutzen. Da hat der Verbraucher eine erstaunliche Macht.