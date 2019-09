Das Bundesverwaltungsgericht soll am Donnerstag über die Kennzeichnungspflicht von Polizisten und Polizistinnen entscheiden. Zwei Beamte aus Brandenburg wehren sich dagegen: Sie sehen ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt.

Nach Klagen von zwei Polizeibeamten aus Brandenburg entscheidet am Donnerstag nun das Bundesverwaltungsgericht über die Kennzeichnungspflicht.

Über die Kennzeichnungspflicht von Polizisten und Polizistinnen wird heftig gestritten: Beamten selbst finden sie oft überflüssig, teilweise fürchten sie Angriffe auf sich oder und ihre Familien. Befürworter hingegen sehen in den Schildern ein wichtiges Instrument für mehr Transparenz, um zum Beispiel Übergriffe bei Demonstrationen besser aufklären zu können.

Ein Polizeihauptmeister und eine Polizeiobermeisterin waren vor Gericht gezogen, weil sie Gefahren befürchten und ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt sehen. Mit diesen Begründungen sind sie bis jetzt in allen Vorinstanzen gescheitert. Urteile gab es bis jetzt von dem Verwaltungsgericht Potsdam und dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG). Laut OVG besteht zwar ein Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung der betroffenen Beamten. Der sei sei allerdings gerechtfertigt, weil das Interesse der Bürger an einer transparenten Polizei überwiege. Nun soll das oberste deutsche Verwaltungsgericht in Leipzig entscheiden.

Das Urteil hat auch über Brandenburg hinaus Bedeutung, denn die Kennzeichnungspflicht besteht, in unterschiedlichen Art und Weise, auch in weiteren Bundesländern. Brandenburg und Berlin waren die ersten Länder die die Pflicht eingeführt haben. In Brandenburg gilt sie seit dem 1. Januar 2013 und ist im Polizeigesetz des Landes verankert.

Vollzugsbedienstete müssen ein Namensschild tragen, Kräfte in sogenannten geschlossenen Einheiten wie der Bereitschaftspolizei stattdessen eine Nummer. Mithilfe dieser Nummer sind auch sie eindeutig identifizierbar. Die konkreten Regelungen, über Namens- oder Nummerschilder je nach Polizeieinhzeit, unterscheiden sich in den Bundesländern. In Nordrhein-Westfalen schafften CDU und FDP 2017 die von ihrer rot-grünen Vorgängerregierung eingeführte Pflicht wieder ab. Begründung: Die Kennzeichnungspflicht sei "unnötig und überflüssig".