Die Zahl der Erzieher in Kitas und Kindergärten ist in Berlin und Brandenburg in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung sieht trotzdem weiter Defizite. Von kindgerechter Betreuung kann demnach noch keine Rede sein.

Eine neue Studie bescheinigt Berlin und Brandenburg zwar Fortschritte bei der Kita-Qualität. Um eine kindgerechte Betreuung in den Kitas sicherzustellen, seien aber tausende zusätzliche Fachkräfte nötig, heißt es im neuesten Ländermonitoring der Bertelsmann-Stiftung [laendermonitor.de] , das am Donnerstag veröffentlicht wurde. Momentan sei die Betreuungssituation nicht optimal und mit einer hohen Arbeitsbelastung für die Erzieher verbunden.

In Berlin fehlen nach Einschätzung der Experten rund 11.900 Erzieher. Am 1. März 2018 war der Studie zufolge eine vollzeitbeschäftigte pädagogische Fachkraft in Krippengruppen rechnerisch für 5,7 ganztagsbetreute Kinder zuständig. Das Verhältnis habe sich damit im Vergleich zu 2014 (1 zu 5,9) leicht verbessert. Ähnlich der Trend in den Kindergartengruppen: Hier waren Erzieher 2018 für 8,6 Kinder verantwortlich nach 8,8 im Jahr 2014. Die Stiftung empfiehlt jedoch, dass in Krippen maximal drei und in Kindergartengruppen 7,5 Kinder auf eine pädagogische Fachkraft kommen.

In Brandenburg fehlen der Studie zufolge knapp 8.200 Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten und Krippen. Eine Vollzeitkraft betreute demnach am 1. März 2018 in einer Krippe im Schnitt 5,6 Kinder, im Kindergarten waren es 10,5. Gegenüber 2013 hat sich die Situation den Angaben nach gebessert - damals waren Vollzeitkräfte jeweils für ein Kind mehr zuständig.