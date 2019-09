dpa/Jörg Carstensen Video: Abendschau, 20.09.2019, Jörn Kersten und Sabrina Wendling | Bild: dpa/Jörg Carstensen

Deutschlandweit 1,4 Millionen Teilnehmer - Hunderttausende gehen für Klimastreik auf die Straße

20.09.19 | 22:48 Uhr

In ganz Deutschland haben am Freitag zehntausende Menschen für mehr Klimaschutz protestiert - und nirgendwo waren es so viele wie in Berlin. Laut, bunt und friedlich legten sie zum Teil den Verkehr lahm. Die Bundesregierung verabschiedete derweil ihr Klimapaket.

Menschen im Eisbär- oder Schneemannkostüm, auf schmelzendem Eis und mit der Schlinge um den Hals am Galgen stehend, oder über der Autobahn schwebend: Mit zahlreichen Aktionen und einer mächtigen Demonstration in Sichtweite von Bundestag und Kanzleramt haben Zehntausende in Berlin mehr Klimaschutz gefordert. Während die Bewegung Fridays for Future die Teilnehmerzahl am Freitagnachmittag auf 270.000 bezifferte, sprach die Polizei von knapp 100.000. In Potsdam kamen 5.500 Menschen zur Klima-Demo, in Eberswalde rund 1.000.



Die Großdemo in Berlin führte nach einer Kundgebung über mehr als drei Stunden auf einer Route rund um das Brandenburger Tor. Etliche Straßen im Herzen Berlins waren voller Menschen, die S-Bahn hielt wegen des riesen Andrangs zeitweise nicht mehr an der Station Brandenburger

Tor.



Von Eisbärkostüm bis Klima-Galgen

"Diese Gesellschaft ist beim Klimaschutz so viel weiter als ihre Regierung", twitterte die von Schülern und Studenten getragene Bewegung Fridays for Future als Mitveranstalter. "Wir sind keine ungeduldigen jungen Menschen, wie Frau Merkel gerade sagt. Sondern eine Gesellschaft, die sich wie nie zuvor aufmacht und echte Klimapolitik einfordert", erklärte Luisa Neubauer, eines der bekanntesten deutschen Gesichter der Bewegung, ebenfalls bei Twitter.



Die Teilnehmer am weltweiten Klimastreik hatten sich auch in Berlin einiges einfallen lassen, um auf die Gefahren der Erderwärmung hinzuweisen. So standen vor dem Brandenburger Tor drei Menschen auf schmelzenden Eisklumpen unter einem Galgen - mit Schlinge um den Hals. Andere trugen einen abgestorbenen Baum durch die Stadt. Ein Demonstrant forderte im Eisbär-Look "Stop Climate Change". Am Abend schließlich zog der Demonstrationszug unter dem Motto "No Future, No Dancefloor" tanzend vom Potsdamer Platz aus durch die Innenstadt.



"Grünkohl statt Braunkohle"

"Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut", skandierte die Menge in Richtung der politisch Verantwortlichen. Auf Transparenten waren teils fantasievolle Slogans zu lesen: "Dieser Planet wird heißer als mein Freund" oder "Grünkohl statt Braunkohle". Plötzlich hüpften die Massen auch und riefen: "Wer nicht hüpft, der ist für Kohle." Bereits am Vormittag gab es in Berlin einen Fahrradkorso und diverse andere Demonstrationen, zu denen unter anderem Ärzte und Unternehmer aufgerufen hatten. Die Folge: Autofahrer mussten sich immer wieder in Geduld üben. An der Kreuzung Holzmarkt-/Alexanderstraße nahe der Jannowitzbrücke in Mitte blockierten Aktivisten kurzzeitig die Straße mit Absperrband. Zeitgleich demonstrierten Dutzende Unterstützer der Schülerbewegung "Fridays for Future" vor dem Bundeskanzleramt. Sie wollten Druck ausüben auf die Verhandlungen zum Klimaschutzpaket, das am Freitag ebenfalls beschlossen wurde. "Euer Pillepalle reicht für 1,5-Grad nicht", hieß es auf Transparenten.

Auf einer Überführung über die Stadtautobahn 100 in Tempelhof seilte sich ein Aktivist der Umweltschutzorganisation Robin Wood ab und brachte dort Banner an: "Saubere Autos sind ein dreckige Lüge", stand darauf. Am Mittag um fünf vor 12.00 Uhr läuteten zudem viele Kirchenglocken in Berlin für das Klima. Zu dieser Zeit hatten sich bereits Tausende Menschen am Brandenburger Tor versammelt. Dort wurde es so voll, dass die S-Bahn die Linien S1, S2, S25 und S26 nicht am Bahnhof Brandenburger Tor halten lassen konnte.

Carola Rackete sprach im Tiergarten

Auf der Kundgebung am Tiergarten forderten diverse Redner die Politik auf, energischer gegen die Erderwärmung vorzugehen und das Klima zu retten. Eine davon: Carola Rackete, jene Berliner Kapitänin, die im Sommer mit einem Rettungsschiff voller Migranten unerlaubt in einen italienischen Hafen einfuhr und mit dieser humanitären Aktion weltweit Schlagzeilen machte. Vehement forderte sie stärkere Proteste gegen die aktuelle Klimapolitik - obwohl die Groko nach einem Verhandlungsmarathon gerade ein neues Klimapaket schnürte. "Nicht zu handeln, hat dramatische Folgen", mahnte Rackete. "Und trotzdem müssen wir ehrlich sein: Wir können die globale Erwärmung nicht verhindern, dazu ist es nämlich durch die Jahrzehnte der Untätigkeit zu spät." Die Welt werde sich drastisch verändern. "Das Ziel ist nicht, eine perfekte Welt zu schützen, wie sie einmal war. Das Ziel ist, die Treibhausgase sofort zu reduzieren."

Die Klimaschutz-Proteste in Bildern

Viele Demonstranten feiern auch in den Abendstunden noch zu Musik auf der Alexanderstraße. | Bild: dpa

Die Schüler und Schülerinnen waren bei dem Klimastreik ziemlich kreativ mit ihren Plakaten, so wie diese junge Demonstrantin höhe Friedrichstadtpalast. | Bild: rbb

Zwischen Brandenburger Platz und Brandenburger Tor tanzen Menschen auf der Rave-Demo "No Future, no Dancefloor". Mit Plakaten wie "Make Love. Not CO2" tanzen die Demonstranten bis in die Abendstunden. | Bild: imago-images

Die Schülerin Clara Marisa Mayer spricht bei einer Demonstration zum globalen Klimastreik vor dem Bundeskanzleramt | Bild: Christoph Soeder/dpa

Aktivisten der Organisation "Extinction Rebellion" wollten am späten Nachmittag mit Sitzblockaden den Potsdamer Platz blockieren. | Bild: rbb|24

Kanzlerin Merkel begrüßt Teilnehmer des Klimastreiks: "Wir leben nicht nachhaltig", hatte sie bei der Vorstellung des Klimapakets der Bundesregierung am Freitag gesagt - und eingeräumt, dass die Klimaziele für 2020 wohl nicht erreicht werden. | Bild: dpa/Kay Nietfeld

Bild: rbb/Max Kell Umweltaktivisten liegen vor der Komischen Oper auf der Straße.

Bild: dpa/Jens Büttner Teilnehmer tragen vor dem Brandenburger Tor einen toten Baum.

Bild: dpa/Tom Weller Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: ein als Schneemann verkleideter Demonstrant (oder Demonstrantin) zieht durch die Straßen Berlins.

Bild: dpa/Tino Schöning Aktivisten von "Robin Wood" haben ein Protestplakat an der Autobahn 100 aufgehängt.

Bild: rbb Zur großen Klimademo rund ums Brandenburger Tor in Berlin haben sich nach Angaben der Veranstalter 80.000 Menschen versammelt. Die Polizei spricht von mehreren Zehntausend.





Bild: rbb Seit etwa 12 Uhr ist der S-Bahnhof Brandenburger Tor gesperrt. Die S-Bahn twitterte, dass der Halt wegen hohem Fahrgastaufkommen entfalle. Wer hin will, muss sich also zu Fuß oder mit dem Rad dorthin bewegen.



Bild: rbb Natürlich wird nicht nur in Berlin, sondern auch in Brandenburg demonstriert. Vor der St. Nikolai-Kirche in der Landeshauptstadt haben sich im Laufe des Vormittags schon viele Kinder und Jugendliche eingefunden.



Bild: rbb Noch ist die Stimmung auch im selbst ernannten "Kinder & Familienblock" eher entspannt.

Bild: rbb Während es am Vormittag recht ruhig war hier, strömen gegen Mittag mehr und mehr Demonstranten in Berlins Zentrum.



Bild: rbb Die Eltern fangen gegen Mittag an, sich vor dem Brandenburger Tor zu versammeln. Sie zeigen die "Rote Klimakarte".



Bild: rbb Aus Parkplätzen Parks machen: In der Wrangelstraße in Berlin-Kreuzberg hat ein Mann einen Autostellplatz "besetzt". Am gleichen Tag wie der globale Klimastreik findet auch der internationale Parking Day statt, bei dem jährlich am 3. Freitag im September weltweit Parkplätze durch Künstler, Designer, Aktivisten oder Bürger temporär in Aufenthaltsflächen verwandelt werden.

Bild: rbb Mit einer drastischen Metapher demonstrieren Aktivisten am Freitagvormittag vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Sie stehen auf Eisblöcken und haben die Köpfe Schlingen eines Galgens. Das Berliner Unternehmen Florida Eis unterstützt die Aktion und hat die Eisblöcke beigesteuert.

Bild: dpa/Christoph Soeder Umweltministerin Svenja Schulze (M, SPD) kommt mit dem Fahrrad zum Bundeskanzleramt. Das Klimakabinett der Bundesregierung will an diesem Freitag eine Strategie vorlegen, wie es in Deutschland im Kampf gegen die Erderhitzung weitergehen soll.

Bild: dpa/Kay Nietfeld Eine Frau mit Schildern "Act Now" geht am Freitagvormittag mit anderen Demonstranten vor den Reichstag, um sich an einer Demonstration zum globalen Klimastreik zu beteiligen. Aufgerufen hat die Bewegung "Fridays for Future".

Bild: imago images / snapshot Dutzende Unterstützer von "Fridays for Future" demonstrieren am Freitagfrüh vor dem Bundeskanzleramt. Mit dem spontanen Protest soll Druck auf die Verhandlungen zum Klimaschutzpaket ausgeübt werden, teilte der Berliner Ableger der Jugendbewegung auf Twitter mit. "Euer Pillepalle reicht für 1,5-Grad nicht", heißt es.

Bild: dpa Mit einer Fahrraddemonstration startete am Freitagmorgen der Klimastreik in Berlin. Mehrere Hundert Radfahrer legten ab 7.30 Uhr zunächst für etwa eine Stunde den Berufsverkehr rund um den Ernst-Reuter-Platz in der westlichen Innenstadt lahm, indem sie immer im Kreis herumfuhren. Sendung: Abendschau, 20.09.2019, 19:30 Uhr | zurück zum Artikel | weitere Bildergalerien

Sitzblockaden legen Verkehr teilweise lahm

Am Nachmittag war noch ein Party-Protestzug Berliner Clubbetreiber vom Potsdamer Platz zum Alex geplant. Entlang der Strecke kam es bis in die Abendstunden zu Sitzblockaden. So war unter anderem der Potsdamer Platz mehrere Stunden komplett blockiert. Gesperrt wurde am Abend zudem der Tiergartentunnel Richtung Kreuzberg. Auch am Alexanderplatz und am Halleschen Ufer kam es immer wieder zur Sperrung von Kreuzungen, weil Aktivisten sich auf die Straße setzten. Trotzdem zog die Polizei Berlin am späten Freitagabend eine positive Bilanz: Gravierende Vorfälle habe es keine gegeben, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von rbb|24. Die vereinzelten Sitzblockaden seien "harmlos und friedlich" geblieben. Insgesamt seien 600 Polizisten im Einsatz gewesen. Bundesweit gingen beim Klimastreik am Freitag nach Angaben der Bewegung Fridays for Future mehr als 1,4 Millionen Menschen in mehr als 500 Orten auf die Straße. Auch in vielen anderen Staaten gab es Streik- und Protestaufrufe: Für die internationale Streikwoche, die am Freitag beginnt, hatten Aktivisten Proteste in mehr als 2.600 Städten in fast 160 Staaten angekündigt.