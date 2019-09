Bild: dpa

Klimastreik - der Tag im Überblick - Radfahrer besetzen Kreisverkehr am Ernst-Reuter-Platz

20.09.19 | 09:13 Uhr

Während des weltweiten Klimaprotests am Freitag sind auch diverse Aktionen und Proteste in Berlin und Brandenburg angekündigt. So blockierten am Morgen bereits Dutzende Fahrradfahrer den Ernst-Reuter-Platz in Berlin. Alle Ereignisse finden Sie hier im Überblick.



Mit Aktionen und Kundgebungen wollen am Freitag Menschen weltweit für mehr Klimaschutz eintreten. Aufgerufen zum Klimastreik hat die Schülerbewegung "Fridays for Future": Der Alltag soll unterbrochen werden, um auf das Katastrophenpotenzial des menschengemachten Klimawandels aufmerksam zu machen. In Deutschland bekommt die Bewegung Unterstützung von Hunderten Gruppen und Verbänden.

Alle Ereignisse des Tages in Berlin und Brandenburg liefert Ihnen dieser Text. Wo am Freitag welche Gruppen streiken, lesen Sie hier. Weitere Informationen zu den Geschehnissen weltweit, finden Sie bei den Kollegen von tagesschau.de.



+++ 9:12 Uhr - Berliner Polizei erwartet den ganzen Tag über Verkehrsbehinderungen +++

Wegen der zahlreichen Demonstrationen in der Berliner Innenstadt erwartet die Polizei, dass es im Tagesverlauf immer wieder zu Behinderungen und Straßensperren kommen wird. So etwa ab 11 Uhr in der Wilhelmstraße am Bundesfinanzministerium, ab 12 Uhr rund um das Brandenburger Tor oder ab 15 Uhr zwischen Potsdamer Platz und Alexander Platz. Ausführliche Informationen dazu finden Sie hier.



+++ 8:49 Uhr - Korso bewegt sich Richtung City-West +++

Die Polizei schätzt, dass sich die Zahl der Teilnehmer am Fahrradkorso rund um den Ernst-Reuter-Platz im unteren dreistelligen Bereich bewegt. Das teilte eine Sprecherin auf Anfrage von rbb|24 mit. Die Veranstalter sprechen von mehreren Hundert Teilnehmern. Am Rande der Aktion kam es zu einem ersten kleinen Scharmützel. Im Twitter-Live-Feed der Journalistin Katharina Schwirkus von der Tageszeitung "Neues Deutschland" war zu sehen, wie ein Teilnehmer von Polizisten aus der Gruppe der Demonstranten herausgelöst wurde. Nach etwa einer Stunde haben sich die Fahrradfahrer in Richtung Bahnhof Zoo in Bewegung gesetzt.



+++ 7:58 Uhr - Fahrraddemo am Ernst-Reuter-Platz +++

Dutzende Fahrradfahrer haben sich zu einem Demonstrationszug am Ernst-Reuter-Platz zusammengeschlossen. Derzeit umrunden sie den Platz. Die Polizei hat die Einfahrten zum Kreisverkehr für andere Verkehrsteilnehmer teilweise abgeriegelt. Wie viele Menschen an dem Protest beteiligt sind, ist momentan unklar. Organisiert wurde der Protest von der Gruppe "Ende Gelände", die einen sofortigen Kohleausstieg fordern, sowie dem Berliner Bündnis "Ungehorsam für alle". Auch die Straße des 17. Juni ist bis zum S-Bahnhof Tiergarten von dem Protest betroffen.



+++ 7:42 Uhr - Bundesregierung noch nicht einig bei Klimaschutzpaket +++

Nach mehr als zehnstündigen Beratungen in der Nacht hat die Bundesregierung sich noch nicht auf das angekündigte Klimaschutzpaket einigen können. Am Freitag morgen dauerten

die Gespräche zwischen den Koalitionspartnern CDU, CSU und SPD an. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte am Morgen im Deutschlandfunk: "Es kann uns heute der große Wurf gelingen. Da bin ich optimistisch" Mehr Informationen zum geplanten Klimaschutzpaket finden Sie hier bei tagesschau.de.



