Die beiden großen Kirchen in Berlin unterstützen den globalen Klimastreik am kommenden Freitag, zu dem die Bewegung "Fridays for Future" aufgerufen hat. An dem Tag sind Menschen in aller Welt dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen und für die Einhaltung der Vereinbarungen des Pariser Klimaabkommens zu demonstrieren.

Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz empfiehlt ihren Gemeinden und Mitarbeitern, sich an der Demonstration zu beteiligen. Das Erzbistum Berlin erklärte, man werde es den Mitarbeitern formlos ermöglichen, an dem Klimastreik teilzunehmen.