Bild: ZB/Martin Schutt

Keine Erlaubnis der Schulbehörde - Berliner Schüler dürfen nicht zum Klimastreik

16.09.19 | 17:19 Uhr

Schulpflicht geht vor Klimaprotest: Die Berliner Schulbehörde gibt Schulkindern keine Erlaubnis, am sogenannten Klimastreik am Freitag teilzunehmen. In einer anderen Metropole ist das anders.

Die Berliner Schulkinder bekommen von der Schulbehörde keine Erlaubnis, am dem für Freitag geplanten weltweiten Klimastreik teilzunehmen. In Berlin gelte die Schulpflicht, sagte der Sprecher der Bildungsverwaltung, Martin Klesmann, am Montag dem rbb.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) befürworte es allerdings, dass sich Schülerinnen und Schüler einem so komplexen Thema wie dem Klimaschutz widmen würden, so Klesmann. Es liege in der Eigenverantwortung der Schulen, wie sie mit streikenden Schülerinnen und Schülern umgingen. In den vergangenen Monaten hätten die Schulen einen pragmatischen Weg im Umgang mit den "Fridays-for-Future"-Demos gefunden - dieser Modus könne nun auch am Freitag genutzt werden.

Weltweite Kundgebungen geplant

Millionen Menschen wollen weltweit an diesem Freitag für den Klimaschutz demonstrieren. Anlass ist der bevorstehende Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York. Auf allen Kontinenten soll es Proteste geben.



New York erteilte den Schulkinder inzwischen eine offizielle Erlaubnis zum Schulstreik. Die Schulbehörde, die für mehr als 1.700 öffentliche Schulen der Stadt verantwortlich ist, erklärte in der vergangenen Woche über Twitter, sie werde "das Fehlen der Schüler, die am 20. September für das Klima streiken, entschuldigen".



"New York City steht an der Seite der jungen Leute", sagte der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio. "Sie sind unser Gewissen. Wir unterstützen den Klimastreik am 20. September", schrieb der Politiker auf Twitter.



Erwachsene bekommen teils streikfrei

Auch in Deutschland werden Hunderttausende zum dritten globalen Klimastreik erwartet. Zum Klimastreik rufen zum einen die Aktivisten von "Fridays for Future" auf - zum anderen bekommen sie aber auch Rückendeckung von mehr als 200 Unterstützergruppen und weiteren Akteuren. Gewerkschaften wie der DGB, Verdi [verdi.de] oder die GEW [gew-berlin.de], einzelne Banken, Kirchen [evangelisch.de], Forschungseinrichtungen und Unternehmen wollen ihren Mitarbeitern für die Beteiligung an den Klimastreiks arbeitsfrei geben oder eine Streikbeteiligung zumindest ermöglichen.



Parallel zu den Aktionen von "Fridays for Future" laufen die anderer Gruppen oder von Einzelaktivisten. Geplant sind Protestformate wie Bootstouren, Andachten, Baumpflanzaktionen, Kunstaktionen, Mahnwachen, Fahrrad-Demos oder Klimacamps. Auch mit umstrittenen Protestformaten ist zu rechnen wie etwa Straßenblockaden der internationalen Bewegung "Extinction Rebellion".

Demonstriert wird für eine Einhaltung der Pariser Klimaziele, also eine Begrenzung der Erderwärmung unter 1,5 Grad Celsius. Die "Fridays for Future"-Bewegung fordert deshalb einen raschen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und eine schnelle Bepreisung von Kohlendioxid-Emissionen.