Doch noch laufen die Koalitionsgespräche nicht. Zunächst wollen die Grünen das Vorhaben schnell auf einem kleinen Parteitag am Montag absegnen. Würde die Umweltpartei sich doch dagegen entscheiden, würde Brandenburg wohl auf rot-grün-rot zusteuern.

Mike Bischoff: Nein, das war nicht allein der ausschlaggebende Grund. Ich gestehe, dass es uns nicht leicht gefallen ist, die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Linken in Brandenburg zu beenden. Aber es war in der Gesamtschau richtig und vernünftig, dass Dietmar Woidke dem kompletten Sondierungsteam den Vorschlag unterbreitet, ein breiteres Bündnis anzulegen.

Ein breites Bündnis hat mehr Widerhall bei Wählerinnen und Wähler gefunden. Wir sind mit der CDU und den Grünen in Inhalten sehr eng zusammengekommen. Wir wollen Brücken bauen und versöhnen. Und wir wollen auch, dass die Gesellschaft in Brandenburg insgesamt mitgenommen wird. Dazu gehört ein stabiles Bündnis über fünf Jahre - auch unter Hinzunahme der CDU.

Das darf ich jetzt mal ehrlich auf den Punkt bringen: Die Sondierungen waren nicht ganz leicht. Wir haben uns Zeit genommen. Im Laufe der zwei, drei Wochen, ist aber das Vertrauen gewachsen und wir haben uns in den Inhalten genähert. Es gibt nun Brücken, die wir gebaut haben, zwischen sozialem Fortschritt, ökonomischer Vernunft und ökologischer Nachhaltigkeit. Das ist genau das Ziel der gemeinsamen Politik von SPD, CDU und Grünen in Brandenburg.

Da würde ich ihnen widersprechen. Brandenburg sagt ganz klar, wir werden in Seenot geratene Flüchtlinge, die gerettet wurden, aufnehmen. Da gibt es ein Bundesprogramm, an dem wir uns offensiv beteiligen werden. Wir haben uns aber gleichzeitig klar verabredet, dass Asylsuchende, die in Deutschland kein Bleiberecht bekommen, das Land wieder verlassen müssen. Und das Straffällige oder Intensivstraftäter durch eine Taskforce schneller abgeschoben werden.