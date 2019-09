Bestrafung droht jenen, die eine weltweite Klimabewegung losgetreten haben und am Freitag für den Klimaschutz demonstrieren wollen. Die Rede ist von jungen Menschen der Initiative "Fridays For Future", die sich seit mehr als einem Jahr auf die Fahnen geschrieben haben, unser Klima vor seiner Zerstörung zu schützen und dafür regelmäßig zu Protesten aufrufen.

Die Berliner Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) teilte mit, den Landesbeschäftigten sei freigestellt, ihre Kernarbeitszeit an dem Tag in Absprache mit ihren Vorgesetzten aufzuheben. Das bedeutet nach ihren Worten, dass die Beschäftigten am Freitag nicht zum Dienst erscheinen müssen und an den geplanten Demonstrationen teilnehmen können. Die Fehlzeit müsse aber nachgearbeitet werden.

Während sich landesangestellte Lehrkräfte also rechtmäßig an den Protesten beteiligen dürfen, solange sie die Neutralitäts- und Aufsichtspflicht nicht verletzen, gilt für die Kinder und Jugendlichen die Schulpflicht. Ihnen drohen ein Bußgeld oder ein Vermerk für einen unentschuldigten Fehltag auf dem Zeugnis.

Inwiefern diese Bestrafungen durchgesetzt und streikende Schulschwänzer sanktioniert werden, ist bisher unklar. Weder der Berliner Senat noch das Brandenburger Bildungsministerium (MBJS) wollen darauf eine konkrete Antwort geben. Auf Anfrage von rbb|24 heißt es ausweichend aus dem MBJS, man schätze das Engagement der Schülerinnen und Schüler, weise aber darauf hin, dass die Schulpflicht nicht außer Kraft gesetzt werden dürfe. "Die Schulen gehen damit eigenverantwortlich um und reagieren vor Ort angemessen auf die Situation."