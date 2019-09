Wie der Landkreis am Freitag mitteilte, soll im kommenden Jahr ein Modellprojekt gestartet werden. Unabhängig der Entfernung von der Schule sollen die Kinder Busse und Bahnen im Landkreis dann kostenlos nutzen können. Das Schülerticket soll rund um die Uhr und auch für Fahrten innerhalb des Kreisgebietes nutzbar sein, die nicht in Zusammenhang mit Schule und Unterricht stehen.

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin plant für das Schuljahr 2020/2021 eine kostenlose ÖPNV-Nutzung für alle Schülerinnen und Schüler. Die Pläne dazu hat Landrat Ralf Reinhardt am Donnerstag in der Kreistagssitzung vorgestellt.

Mit diesem Angebot möchte der Landkreis nach eigenen Angaben Familien finanziell entlasten, aber auch die Flut so genannter Elterntaxis eindämmen. Hauptanliegen sei ein Schülertransport, der sich noch stärker an ökologischen Zielsetzungen orientiert und damit auch den Wünschen und Erwartungen der jungen Generation Rechnung trägt. Außerdem werde mit dem kostenlosen Schülerticket das mittel- wie langfristige Ziel verfolgt, Hemmschwellen bei der Nutzung des ÖPNV abzubauen und diesen als selbstverständliches und ökologisch notwendiges Verkehrssystem bei den Heranwachsenden zu etablieren.

Das Modellprojekt soll vom Landkreis mit jeweils zwei Millionen Euro in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 finanziert werden. Dies stehe unter dem Vorbehalt, dass der entsprechende Haushaltsentwurf 2020 im Dezember vom Kreistag beschlossen wird. Langfristig hofft Landrat Reinhardt darauf, dass Bundes- und Landespolitik das kostenlose Schülerticket nach dem Ostprignitz-Ruppiner Vorbild deutschlandweit etablieren und finanzieren werden. "Moderne Mobilität ist das Zukunftsthema und sollte von Beginn an ökologisch gedacht und gestaltet werden. Wir versuchen es in einer ländlichen strukturschwachen Region beispielhaft umzusetzen", so Reinhardt.

In Berlin können Schüler seit 1. August kostenlos mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren. Dafür berechtigt das Schülerticket AB, das die rot-rot-grüne Regierungsfraktion 2018 beschlossen hat. Das Berliner Modell ist vorerst einzigartig auf Länderebene. In Brandenburg hat ähnlich wie Ostprignitz-Ruppin auch der Landkreis Dahme-Spreewald beschlossen, ab dem Schuljahr 2020/21 kostenlose Schülertickets anzubieten.