Beobachter Berlin Freitag, 27.09.2019 | 14:43 Uhr

Im LG in Berlin bedarf es eines GRÜNDLICHEN Aufräumens. Dem geneigten Leser sei hier mitgeteilt, dass beim LG Berlin per beA (elektronische Post zwischen Gericht und Anwälten) eingehende Anwaltsschreiben NICHT innerhalb einer Woche an die Richter weitergeleitet werden UND selbst, wenn Richter davon Kenntnis haben, diese Richter sich nicht veranlasst sehen, solche wichtigen Schreiben in die Urteilsfindung mit einzubeziehen bzw. überhaupt anzusehen, obwohl sie fristgerecht eingingen! Soweit mir bekannt, wurde die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus darüber informiert, rührt sich als Opposition leider gar nicht!



Das ist wahr, was ich schreibe, dazu kann ich anwaltliche Zeugen benennen!



Die Richter beim LG Berlin haben einfach zu wenig Fleiß!