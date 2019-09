rbb|24 Bild: rbb|24

Protest gegen Verdrängung - Aktivisten besetzen leerstehende Brauerei in Friedrichshain

28.09.19 | 15:50 Uhr

Mehrere vermummte Personen sind an der Landsberger Allee in Friedrichshain in ein leerstehendes Gebäude eingedrungen. In einem Aufruf zu "Aktionstagen" war zuvor von Besetzungen die Rede. Zwischen Unterstützern und der Polizei kam es zu Rangeleien.

In einer leerstehenden ehemaligen Brauerei an der Landsberger Allee 54 in Berlin-Friedrichshain halten sich mehrere vermummte Personen auf. Wie ein Vertreter der Polizei am Einsatzort dem rbb sagte, handele es sich um mindestens acht Personen. Sie befänden sich zum Teil im Gebäude, an einem Seil zwischen dem Gebäude und dem Nachbargebäude sowie auf dem Dach. Die Beamten würden Personalien überprüfen und ob sich die Personen unberechtigt in dem Gebäude aufhalten. Dazu ist die Polizei nach eigenen Angaben im Gespräch mit dem Besitzer des Gebäudes. Wenn sich die Personen nach dessen Angaben unberechtigt dort aufhalten, werde die Polizei sie hinaus führen.

Zunächst war von fünf Personen die Rede gewesen. Anders als zunächst von der Polizei mitgeteilt, sei sie noch nicht gegen die Vermummten vorgegangen.

Die Polizei hat das Gebäude und den davorliegenden Bürgersteig abgesperrt. Auf Twitter waren Fotos zu sehen, auf denen vermummte Personen in Fenster des Gebäudes "Landsberger54" klettern.

Bekennerschreiben im Netz aufgetaucht

In einem anonymen Bekennerschreiben auf dem Internetportal Indymedia war von einer Besetzung die Rede. Demnach handelt es sich bei der Aktion um Protest gegen spekulativen Leerstand und Verdrängung. Das Gebäude in der Landsberger Straße 54 stehe sei sieben Jahren leer, so die Verfasser des Schreibens. Deswegen sei es nun besetzt worden. Man wolle einen "hierarchiefreien Ort" und "Schutzraum" für verfolgte und diskriminierte Minderheiten schaffen, "Insbesondere richtet er sich nicht ausschließlich an 'Szenelinke'", so die Verfasser, "sondern an wirklich alle Menschen, die hier Zuflucht suchen oder ihn mitgestalten wollen."

Demonstration gegenüber dem Gebäude

Schätzungsweise 50 Polizeibeamte und mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr waren am Nachmittag vor Ort. Über dem Gebäude kreiste ein Hubschrauber der Polizei. Wie die Polizei rbb|24 sagte, sei die Statik des Hauses unsicher. Es solle sichergestellt werden, dass niemand zu Schaden kommt. Rund 50 Unterstützer der Aktivisten demonstrierten gegenüber dem Gebäude mit Protestschildern. Es waren Rufe zu hören wie "Miete verweigern" und "Häuser besetzen".

Bild: rbb

Aufruf unter dem Motto "Tu Mal Wat"

Ein Bündnis verschiedener Gruppen hatte zuvor unter den Motto "Tu Mal Wat" zwischen dem 26. und 29. September zu "Aktionstagen" aufgerufen. Demnach wollten die Aktivisten etwa "die wohnungspolitischen Kämpfe weiter zuspitzen". Die "Notwendigkeit von Besetzungen" sei wieder in den politischen Diskurs gerückt, hieß es. Es gehe "um die Enteignung, die Aneignung, das Sich-Widersetzen und den Erhalt von Räumen und Orten in Theorie und Praxis". In dem Aufruf ist die Rede davon, dass sich "zwischen Luxusbauten, Malls und privatisiertem Raum auch noch widerständige Orte" fänden. Mieter, kleine Gewerbetreibende und soziale Zentren kämpften nicht nur gegen ihre Verdrängung, "sondern auch für eine Stadt von Unten, in der alle Menschen nicht nur Zugang zu Wohnraum haben, sondern ihren Lebensraum zusammen gestalten können".