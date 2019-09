Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf soll ein eigenes Amtsgericht bekommen. Das gab die Berliner Justizverwaltung am Freitag bekannt. "Damit wollen wir einen Beitrag leisten, Behörden auf Ost und West gleichmäßiger zu verteilen", sagte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne). Auch die Sozialen Dienste der Justiz, die bisher ausschließlich im Westen der Stadt angesiedelt sind, sollen in Marzahn-Hellersdorf einen Standort erhalten.

Bislang hat der Bezirk kein eigenes Amtsgericht, das Amtsgericht Lichtenberg ist mit zuständig. "Wegen seiner kompakten Siedlungsstruktur" biete sich Marzahn-Hellersdorf als Gerichtstsandort aber an, so Behrendt. "Wir wollen die Justiz auch in der Fläche anbieten, nicht nur in der Innenstadt."