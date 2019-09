Fußgänger sind die am wenigsten geschützten Verkehrsteilnehmer, in Berlin starben im vergangenen Jahr 19 Passanten bei Unfällen. Durch das geplante Mobilitätsgesetz sollen sie besser geschützt sein - vor allem durch Verkehrsberuhigung.

Fußgänger sollen in Berlin künftig mehr Platz bekommen und sicherer unterwegs sein. Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) hat dazu am Dienstag ein neues Kapitel des Mobilitätsgesetzes vorgestellt. Dieses Kapitel zum Fußverkehr soll Anfang nächsten Jahres vom Abgeordnetenhaus beschlossen werden.

Das klare Ziel: Es soll attraktiver für mehr Menschen werden, gerade kurze Strecken zu Fuß zu gehen. Günther sprach vom Fußverkehr als einem "Grundpfeiler der Verkehrswende". Die Flächen in der Stadt würden neu verteilt und so gestaltet, dass gerade Kinder und ältere Menschen besser geschützt seien.

Ein großer Bereich in dem Kapitel ist die Verkehrsberuhigung. Wo es möglich ist, sollen Fußgängerzonen, verkehrsberuhigte Straßen und Spielstraßen eingerichtet werden. An großen, breiten Straßen sieht das Gesetz deutliche Verbesserungen in punkto Sicherheit von Fußgängern vor: Sogenannte Gehwegvorstreckungen, mehr Mittelinseln und verlängerte Ampel-Phasen für Fußgänger sollen das Überqueren dieser Straßen erleichtern. Die Grünphasen sollen dabei so lang sein, dass das lästige Warten auf der Mittelinsel entfällt. An jedem Arm einer Kreuzung soll es in Zukunft möglich sein, direkt die Straße zu Fuß zu überqueren - ohne Umwege.