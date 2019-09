Der geplante Berliner Mietendeckel wird von der Immobilienwirtschaft weiter abgelehnt. Bei einer Verbändeanhörung des Senats am Montagabend werteten Vertreter verschiedener Organisationen den vorliegenden Referentenentwurf als verfassungswidrig.

Die Geschäftsführerin des Zentralen Immobilien-Ausschusses in Deutschland, Sun Jensch, warnte davor, dass durch den Mietendeckel weniger in den Neubau von Wohnungen investiert werde. Die Geschäftsführerin des Bundes der Freien Wohnungswirtschaft, Susanne Klabe, verwies außerdem darauf, dass Mieter und Vermieter in Berlin ohne gültigen Mietspiegel dastünden, falls Gerichte den Mietendeckel kassieren sollten.