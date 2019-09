Der am Freitag von Lompscher vorgestellte Referentenentwurf sieht Mietobergrenzen zwischen 3,92 Euro und 9,80 Euro pro Quadratmeter vor - je nach Baujahr und Ausstattung des Hauses. Wer mehr als 30 Prozent des Haushaltseinkommens für die Miete ausgibt, soll beim Bezirksamt eine Senkung beantragen können. Moderate Mieterhöhungen bis zur Obergrenze sollen möglich sein, orientiert an der Inflationsrate. Flächendeckende Mietsenkungen soll es - anders als im zuerst bekannt gewordenen internen Entwurf - nicht geben.

Dass auch Besserverdienende von der Mietendeckel-Regelung profitieren würden, müsse man in Kauf nehmen, erklärte Bartels. Es sei immer von denen die Rede, die zu viel verdienten und zu wenig für die Wohnung zahlten, aber "man denkt nicht an die vielen, die praktisch ein geringes Einkommen haben und zu viel Miete zur Zeit zahlen - und denen soll ja geholfen werden".

Der nun abgestimmte Gesetzentwurf sieht zwölf Baujahrsklassen vor, wobei die Untergrenze für Wohnungen ohne Sammelheizung und ohne Bad künftig bei 3,92 Euro liegen soll. Die Obergrenzen für normal ausgestattete Wohnungen (also mit Sammelheizung und mit Bad) sollen demnach zwischen 5,95 und 9,80 Euro liegen. Die Lage des Gebäudes, also Ku-Damm oder Marzahn, soll keine Rolle mehr spielen.

Anders als in früheren Entwürfen, wurde in dem am Montag veröffentlichten Gesetzentwurf für die Vorwendezeit (1973 bis 1990) ein Mittelwert gebildet. Grund dafür sei, dass man in der Mietentabelle nicht mehr zwischen Ost und West unterscheiden wolle, hatte Bausenatorin Lompscher am Freitag gesagt. Die Mietobergrenze für diese Baujahrsklasse liegt nun bei 6,04 Euro. Dabei wurde berücksichtigt, dass nach Angaben der Senatswohnungsverwaltung zwischen 1973 und 1990 im West-Teil Berlins nur etwa 33.000 Wohnungen neu gebaut wurden - im Ostteil dagegen über 200.000.

Zuschläge seien möglich, sagte Lompscher, wenn Vermieter in den vergangenen 15 Jahren modernisiert hätten (max. 1,40 Euro pro Quadratmeter) oder sich die Wohnung in einem Gebäude mit maximal zwei Wohnungen befinde (plus zehn Prozent Aufschlag).