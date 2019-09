Naturschutztag in Potsdam

Der Naturschutzbund Brandenburg (Nabu) hat von der Politik mehr Personal und finanzielle Mittel gefordert, um die Lebensräume von Vogel- und Insektenarten besser zu schützen. Der starke Rückgang bei den meisten Insektenarten und vielen Vogelarten sei inzwischen allgegenwärtig, sagte der stellvertretende Nabu-Landeschef, Hartmut Kretschmer, auf dem Naturschutztag in Potsdam. Auch in Brandenburg seien viele Arten und Lebensräume in einem schlechten Zustand.