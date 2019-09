Das Gesetz untersagt Lehrern an allgemeinbildenden Schulen, religiöse Symbole wie Kopftuch, Kreuz oder Kippa zu tragen - und hatte zuletzt immer wieder für kontroverse Debatten gesorgt. In dem nun vorgestellten Gutachten kommt der Rechtsprofessor Wolfgang Bock zu dem Schluss, dass diese Regel weder gegen das Grundgesetz noch gegen EU-Recht oder Vorschriften des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes verstößt.

Dem Gutachten zufolge gehören mehr als 25 Prozent der Schüler an allgemeinbildenden Schulen dem Islam an. Viele muslimische Familien in Deutschland seien aber von "einer islamischen Religionskultur geprägt, die eine dem Mann in vieler Hinsicht untergeordneten Stellung der Frau in Familie und Gesellschaft propagiert und verwirklicht", heißt es in dem Gutachten. "Das schränkt die Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen stark ein." Jungen würden gleichzeitig dazu erzogen, "diese dem Grundgesetz widersprechenden Gebote und Forderungen zu erheben und durchzusetzen".

Angesichts der daraus entstehenden religiös-kulturellen Konflikte an den Schulen sei das Verbot "religiös ausdrucksstarker Kleidung" wie des islamischen Kopftuchs recht- und verhältnismäßig, heißt es in dem Gutachten. Die aus einer an Berliner Schulen verbreiteten islamischen Religionskultur entspringenden Konflikte nicht zuletzt um Kleidungsgebote führten dazu, "dass ungehindertes Lernen in der Schule bedroht oder eingeschränkt wird" und die gesetzlich geschützte "negative Religionsfreiheit" in Gefahr gerate.