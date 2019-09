Während einer Feierstunde für die Opfer des Holocaust hatte Wild am 8. November 2018 im Plenarsaal und bei einem darauffolgenden Gedenkmarsch eine blaue Kornblume am Jackett getragen; ebenso auch während einer Parlamentssitzung am 29. November. Die Blume diente den Nationalsozialisten in Österreich zwischen 1933 und 1938 als Erkennungszeichen - denn dort war die NSDAP zu dieser Zeit verboten.

Wieland hatte Wild wegen des Tragen der Kornblume zwei Ordnungsrufe erteilt und ihn aufgefordert, die Blume zu entfernen. Vor einem möglichen dritten Ordnungsruf, der Wilds Ausschluss von der Plenarsitzung zur Folge gehabt hätte, brachte dieser sein Jackett mit dem angehefteten Symbol schließlich aus dem Saal.