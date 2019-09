Vor der Parlamentswahl in Polen Anfang Oktober findet der Wahlkampf auch in Berlin statt. Zumindest unter den wahlberechtigten Polen hier hat die nationalkonservative Regierungspartei PiS einen schweren Stand. Von Wioletta Weiss

Polen wählt am 13. Oktober ein neues Parlament . In Berlin leben zurzeit offiziell rund 50.000 wahlberechtigte Polen. Bei der letzten Europawahl im Mai 2019 haben sie die liberale Europäische Koalition (KO) mit 40 Prozent und die progressive Partei Frühling (Wiosna) von Robert Biedron mit 27 Prozent gewählt. Die Regierungspartei PiS war mit 18 Prozent Stimmen erst an dritter Stelle.

Am 16. September 2019 veranstaltet der rbb in der Urania ein Podiumsdiskussion vor den anstehenden Parlamentswahlen in Polen . Bleibt die nationalkonservative PiS an der Regierung? Welche Chancen hat die Opposition? Und was bedeutet das für die polnisch-deutsche Nachbarschaft? Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung ist auf Deutsch.

Für die Berliner Polen ist der Herbst heißer als je zuvor. Der Verein Mitte21 e.V. schart um sich die liberale Opposition in der Hauptstadt und hat Hunderte von Sympathisanten. Seit vier Jahren organisieren seine Mitglieder Proteste gegen die polnische Regierung in Berlin und haben einen gut besuchten Stammtisch "politisch". "Die Regierungspartei zerstört seit vier Jahren das demokratische System, die Justiz und verstärkt den Nationalismus", sagt Łukasz Szopa als einer der Mitglieder von Mitte21. "Jetzt wissen wir, was sie sind und müssen alles tun, um ihnen die Macht wegzunehmen oder zumindest einzuschränken." Sie seien aber auch Realisten. "Die PiS hat über 40 Prozent Unterstützung. Deswegen hoffen wir, dass wir ihre Macht zumindest einschränken. So dass sie nicht die absolute Mehrheit bekommt." Die Aktivisten resignieren nicht und setzten vor allem auf die Mehrheit im Senat – der zweiten Kammer des polnischen Parlaments. Der Senat kann Gesetze ablehnen, aber auch verändern.

Der christlich-konservative Club Polnische Gazette (Gazeta Polska) unterstützt die nationalkonservative Regierungspartei PiS ohne Wenn und Aber und mobilisiert ihre Wähler in Berlin. Prominente Politiker der PiS wie zum Beispiel der polnische Botschafter lassen sich in dem Kreis gern blicken. Der Club zählt tatsächlich nur zehn Mitglieder, hat aber Hunderte Sympathisanten. "Die PiS-Partei hat den Polen die Würde wiedergegeben, viele Polen existierten früher am Rande der Gesellschaft ohne jegliche Sozialleistungen wie in Deutschland zum Beispiel. Dank dem Programm 500+ - also dem Kindergeld - wurde die Armut in kleinen Orten reduziert", sagt der Chef des Clubs Marek Wasag. "Polnische Regierungen vor der PiS, haben den Polen das Gefühl vermittelt: Es herrscht Kapitalismus, also muss jeder zusehen, wie er klar kommt. Deswegen haben viele Leute das Land verlassen", fügt der ultrakonservative Aktivist hinzu.

Marek Wasag und sein Kreis will wählen gehen, damit die PiS an der Macht bleibt. Viele Bekannte von ihm haben Immobilien in Polen und denken daran, irgendwann nach Polen zurück zu gehen, wenn sich der Lebensstandard in der Heimat verbessert. Für ihre Verbundenheit mit der Regierung erwarten sie aber auch etwas. Sie wollen eine Vertretung der Auslandpolen im Senat – der zweiten Kammer des Senats- erkämpfen und fordern zwei Plätze für Auslandspolen von jedem Kontinent.