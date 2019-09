Am 17. Mai ergänzte Innen-Staatssekretär Torsten Akmann (SPD) auf eine weitere Anfrage von Tomiak: "Trotz umfangreicher interner Ermittlungen ergaben sich keine Hinweise auf persönliche Verantwortlichkeiten einzelner Mitarbeitenden, so dass disziplinarische Maßnahmen nicht initiiert wurden." Ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft sei eingestellt worden.

Der Berliner Politik ist das Verschwinden einer Maschinenpistole aus dem Waffenbestand des Spezialeinsatzkommandos (SEK) schon länger als sechs Monate bekannt. Bereits am 1. März antwortete Innen-Staatssekretärin Sabine Smentek (SPD) der Grünen-Abgeordneten June Tomiak auf eine schriftliche Anfrage nach verlorenen Schusswaffen: "Im November 2018 wurde von einer Organisationseinheit des Landeskriminalamtes ein Fehlbestand einer Dienstwaffe festgestellt."

Dass es sich um eine Maschinenpistole handelte, die zum Spezialeinsatzkommando (SEK) gehört, wurde damals nicht angegeben, weil nach der Art der Waffe auch nicht gefragt worden war. Die Grünen kümmerten sich aber auch nicht weiter um das Thema. Bekannt wurde der Verlust erst am Wochenende durch einen Zeitungsbericht.

Unbekannt ist weiterhin, ob die Maschinenpistole gestohlen oder verloren wurde und auch, ob sie Anfang November erst ein paar Wochen oder schon viele Monate weg war. Klar ist nur, dass der Polizei am 1. November 2018 im Rahmen einer "anlassunabhängigen" Inventur aufgefallen war, dass die Waffe, Munition und Zubehörteile in einem Lager fehlten, wie die Polizei am Samstag mitteilte.