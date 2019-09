In der sogenannten Schießstandaffäre geht es um Polizisten, die beim Training auf maroden Berliner Schießständen jahrelang giftigen Emissionen ausgesetzt waren. Grund für die gesundheitsschädlichen Dämpfe war die schlechte Belüftung der Anlagen.

Der Berliner FDP-Abgeordnete Marcel Luthe hat nach rbb-Informationen in der sogenannten Schießstandaffäre erfolgreich vor dem Landesverfassungsgericht geklagt. Luthe hatte im März dort Klage eingereicht. Sie bezog sich auf Innensenator Andreas Geisel (SPD), der nach Luthes Angaben auf Fragen zu den Entschädigungszahlungen an Polizisten im Zusammenhang mit der Affäre nur zum Teil oder gar nicht geantwortet hatte.

Polizisten, die erkrankten, wurden mit Summen zwischen 3.000 und 80.000 Euro entschädigt - aus einem 2018 aufgelegten Entschädigungsfonds. Von Seite der Polizisten gibt es jedoch Kritik am Vorgehen bei den Entschädigungen. Auch die von Geisel eingesetzte Bewertungskommission zur Einordnung dessen, welche Summen an Betroffene jeweils gezahlt werden, steht in der Kritik.