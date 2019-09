Müller hatte am Dienstag auf seinem Twitter-Account angekündigt, dass das Treffen mit dem umstrittenen iranischen Politiker Pirouz Hanachi nach Einholen eines positiven Votums beim Auswärtigen Amt am Freitag zustande komme. Begleitet wird Hanachi vom iranischen Botschafter Mahmoud Farazandeh. Geplant ist ein Empfang mit protokollarischen Ehren. Demnach soll sich der Bürgermeister von Teheran in das Gästebuch der Stadt Berlin eintragen.

Auch für die Kurdische Gemeinde Deutschland stellt der Empfang ein "unheilvolles Signal" an alle oppositionellen Kräfte im Iran dar. Zwar sei es wichtig, "Kommunikationswege auch zu problematischen Partnern offenzuhalten", erklärte der Vizevorsitzender Mehmet Tanriverdi am Donnerstag im hessischen Gießen. "Doch auf einen Empfang in allen protokollarischen Ehren für einen Verbrecher sollte verzichtet werden." Die Gemeinde fordert Müller deshalb auf, das Treffen abzusagen.



Das American Jewish Committee (AJC) Berlin teilte mit, dass es sich um "ein fatales Signal an all jene, die sich täglich gegen Antisemitismus engagieren" sei [AJC Berlin]. Der Teheraner Bürgermeister sei der Vertreter eines Regimes, das Israel offen mit der Vernichtung drohe und die Terrorgruppe Hisbollah unterstütze, heißt es weiter auf der Webseite des AJC.