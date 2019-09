imago-images/Karl-Heinz Sprembe Audio: Inforadio | 28.09.2019 | Interview mit Finanzsenator Kollatz | Bild: imago-images/Karl-Heinz Sprembe

6.000 Wohnungen für fast eine Milliarde Euro - Finanzsenator Kollatz verteidigt Rückkauf von Wohnungen

28.09.19 | 09:58 Uhr

Etwa 6.000 frühere Sozialwohnungen in Spandau und Reinickendorf kauft das Land Berlin zurück - für fast eine Milliarde Euro. Finanzsenator Kollatz räumt ein, dass sie besser nie verkauft worden wären - der Rückkauf jetzt sei aber nötig.

Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) hat den Rückkauf von knapp 6.000 Wohnungen als wirtschaftlich sinnvoll bezeichnet. Mit dem Kauf sichere Berlin bezahlbaren Wohnraum für die Menschen in der Stadt, ohne den Landeshaushalt zu belasten, sagte Kollatz am Samstag im rbb-Inforadio. "Ein Kauf ist dann sinnvoll, wenn er zum Ertragswert möglich ist. Das heißt, wenn die Mieten, die in den Gebäuden bezahlt werden, ungefähr den Kaufpreis erbringen", so der Finanzsenator. Dies sei aktuell der Fall. Gleichzeitig könnten in den Sozialwohnungsquartieren dauerhaft preiswerte Mieten gesichert werden.



Damit widersprach Kollatz der oppositionellen AfD. Diese hatte kritisiert, der Senat habe Geld verschwendet und es sei nicht eine einzige Wohnung neu entstanden.



Mehr zum Thema dpa/Paul Zinken Spandau und Reinickendorf - Land Berlin kauft 6.000 Wohnungen zurück

"Das wichtigste ist der Neubau"

Teure Risiken für das Land schloss Kollatz aus. Die landeseigene Wohngesellschaft Gewobag habe sich die Wohnungen angeschaut; eventuell nötige Renovierungsmaßnahmen seien beim Kaufpreis berücksichtigt worden. Er gehe davon aus, dass die Wohnungen in einem besseren Zustand seien als vor 15 Jahren. Damals hatte Berlin die früheren Sozialwohnungen zu einem deutlich niedrigeren Preis an eine Luxemburger Immobilienfirma verkauft. "Der Markt hat sich entwickelt, aber es hat sich auch an den Wohnungen insgesamt etwas entwickelt und in den meisten Quartieren ist auch durchaus etwas geschehen", sagte der SPD-Politiker. Vielleicht sei es besser gewesen, vor 15 Jahren nicht zu verkaufen, räumte Kollatz ein. Das sei aber heute nicht mehr die Frage. Kollatz betonte, dass der Rückkauf nur Teil der Strategie des Senats sei. "Das wichtigste ist der Neubau. Wir können auf Dauer in einer Stadt, die jedes Jahr 30.000 bis 40.000 neue Bewohner hat, die Probleme nicht im Bestand lösen. Ohne Neubau wird das alles am Ende zu einer Form von Mangelwirtschaft und das kann nicht die Antwort sein."



Übernahme zu Dezember geplant

Am Donnerstag hatte die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gewobag mitgeteilt, dass sie für fast eine Milliarde Euro knapp 6.000 Wohnungen zurückkauft. Sie schloss demnach eine bindende Vereinbarung mit dem in Luxemburg ansässigen Eigentümer Ado Properties.



Die Übernahme der Immobilien soll zum 1. Dezember erfolgen, nach Angaben von Ado Properties steht sie zudem noch unter dem Vorbehalt fusionskontrollrechtlicher Freigaben. Es handelt sich um zwei zusammenhängende Quartiere mit insgesamt 23 Immobilienobjekten in den Bezirken Spandau und Reinickendorf. Diese wurden in den 1960er bis 1990er Jahren im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus errichtet.

Der Berliner Mieterverein (BMV) begrüßte den Rückkauf der Wohnungen, die AfD sprach von "Geldverschwendung". Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) sprach von einem guten Tag für Mieter in Berlin und vom "größten Re-Kommunalisierungsankauf in der Geschichte Berlins". Die Fehler der Vergangenheit, nämlich der Verkauf der Bestände, könnten zwar nicht rückgängig gemacht werden. Allerdings könne den Mietern die Sicherheit zurückgeben werden, die sie durch die zwischenzeitliche Privatisierung verloren hätten.