Unter anderem betroffen ist der modulare Ergänzungsbau (MEB) der Paul-Lincke-Grundschule in Prenzlauer Berg. Dieser ist erst zwei Jahre alt. Schimmel ist hier im Erdgeschoss aufgetreten. Betroffen sind außerdem zwei modulare Ergänzungsbauten in Berlin-Mitte.

Die Zustände an Berliner Schulen bieten immer wieder Anlass zur Kritik. Im vergangenen Jahr wurde der Wettbewerb "Toiletten machen Schule" gestartet, in dem Schüler gemeinsam mit Eltern und Hausmeister Ideen entwickeln sollen, wie ihre Schultoiletten langfristig sauber bleiben können. Hintergrund ist, dass in Berlin zwei Drittel der Schüler die Schultoiletten meiden.

Über "unzumutbare und gesundheitsgefährdende" Arbeitsbedingungen hatte sich im Februar der Bezirkslehrerausschuss Tempelhof-Schöneberg in einem Brandbrief an Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) beklagt. Im Einzelnen kritisierten die Pädagogen Mängel an Toiletten, Brandschutz und Belüftung. Teilweise herrsche eine unzulässige Schadstoffbelastung, hieß es in dem Schreiben auch.