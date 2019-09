Spandaus Bürgermeister Kleebank tritt nicht mehr an

Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Spandau, Helmut Kleebank (SPD), will bei der nächsten Wahl nicht wieder antreten. Er werde sein Amt noch bis zum Ende der Wahlperiode 2021 ausüben, nach zehn Jahren als Bürgermeister von Spandau sei dann aber eine gute Zeit für einen neuen Lebensabschnitt, sagte Kleebank am Freitag.

"Wer es länger als drei Jahre in Spandau schafft, der bleibt"

Er zeigte sich zufrieden mit dem, was er in der Zeit erreicht habe: Spandau sei schuldenfrei, die Schulsanierung laufe und die Weichen für das Wachstum des Bezirks seien gestellt. Der Bezirksbürgermeister machte zugleich deutlich, dass er auch nach seinem Ausscheiden als Rathauschef in zwei Jahren weiter Politik machen wolle.

Spandaus SPD-Kreisvorsitzender Raed Saleh nannte Kleebank einen Glücksfall für den Bezirk. Dabei ließ er offen, ob Kleebank 2021 als Spandauer SPD-Kandidat für den Bundestag aufgestellt wird. Alles sei möglich, noch sei aber nichts festgelegt, sagte Saleh.