Bild: DPA

Tödlicher Unfall in der Invalidenstraße - Grüner Bezirksbürgermeister bezeichnet SUV als "panzerähnlich"

07.09.19 | 17:52 Uhr

Am Freitagabend fuhr ein SUV in Berlin-Mitte in eine Personengruppe. Der Fahrer hatte wohl aus medizinischen Gründen die Kontrolle verloren, vier Menschen starben. Einige Politiker kritisieren mit deutlichen Worten schwere Geländewagen in der Stadt.



Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Berlin-Mitte vom Freitagabend haben verschiedene Politiker den Angehörigen der vier Todesopfer und den Verletzten ihr Mitgefühl ausgedrückt. Gleichzeitig wurde Kritik an SUV geäußert, die trotz ihrer Größe und Geländegängigkeit bei Stadtbewohnern beliebt sind. Bei dem schweren Unfall verlor der Fahrer eines Porsche-SUV möglicherweise aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle und raste in eine Gruppe von Passanten.



Mehr zum Thema dpa/Paul Zinken Vier Passanten in Berlin getötet - Polizei zieht bei Unfallfahrer medizinischen Notfall in Betracht

Grüner Bezirksbürgermeister bezeichnet SUV als "panzerähnliche Autos"

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sprach laut der Nachrichtenagentur DPA von einem schrecklichen Unfall. "Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und Freunden." Der Bezirksbürgermeister von Mitte, Stephan von Dassel (Bündnis 90/die Grünen), teilte auf Twitter den Aufruf zu einer Mahnwache am Unglücksort, die am spätestens Samstagnachmittag stattfinden soll. Dazu schrieb von Dassel: "Wir fühlen mit den Opfern und ihren Angehörigen". Der Vorfall sei unfassbar traurig und habe leicht vermieden werden können. "Solche panzerähnlichen Autos gehören nicht in die Stadt! Es sind Klimakiller, auch ohne Unfall bedrohlich, jeder Fahrfehler wird zur Lebensgefahr für Unschuldige", so der Grünen-Politiker.



Burkhard Stork, Bundesgeschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), schrieb auf Twitter, die deutsche Automobilindustrie habe in der Dieselaffäre bewiesen, wie brillant sie mit Software in Pkw umgehen könne. "Wann kommt das Auto, das in der Stadt automatisch auf wenige PS, geringe Beschleunigung, 50 km/h max runtergeregelt wird?", fragte er den Verband der Automobilindustrie.

Der Grünen-Politiker und frühere Sprecher zu Mobilitätsthemen im Berliner Landesverband; Matthias Oomen, schrieb auf Twitter, es sei eine Illusion zu glauben, dass mit der Unfall nicht tödlich verlaufen wäre, hätte es sich um einen Kleinwagen oder einen Elektrowagen gehandelt. "Es geht nicht um SUV, es geht um alle Autos in Innenstädten", schrieb Oomen.



Sendung: Inforadio, 07.09.2019, 15.40 Uhr