Der Ende August in Moabit erschossene Tschetschene soll in Georgien gelebt und Anfang der 2000er-Jahre im Kaukasus gegen das russische Militär gekämpft haben.

Nach Informationen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" sollen ausländische Dienste zudem kürzlich Hinweise an den Bundesnachrichtendienst (BND) über die wahre Identität des Verdächtigen weitergegeben haben, der als Vadim Sokolov nach Deutschland eingereist war. Der Mann soll demnach bereits wegen eines Auftragsmords in einem russischen Gefängnis gesessen haben. Anschließend sei er nach Deutschland gekommen.

Nach einem mutmaßlichen Mord an einem Tschetschenen im Kleinen Tiergarten in Berlin sollen US-Geheimdienste die Identität des Täters aufgeklärt haben. Wie das "Wall Street Journal" bereits am Dienstag meldete, vermutet die US-Regierung hinter der Tat einen Auftragsmord russischer Geheimdienste.

Polizei sucht Zeugen nach Mord an Georgier in Moabit

Ein Mitglied der Bundesregierung erklärte gegenüber NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung", man wolle keine voreiligen Schlüsse ziehen. Sollte Russland aber tatsächlich einen Mord in Berlin in Auftrag gegeben haben, werde man "sehr, sehr hart reagieren müssen".

Die Tat in der Parkanlage in Moabit hatte sich am 23. August gegen 12 Uhr mittags ereignet. Zeugen haben der Polizei berichtet haben, wie sich ein Mann auf einem Fahrrad seinem Opfer genähert und ihn aus kurzer Distanz mit mehreren Schüssen in den Kopf getötet haben soll [tagesschau.de].