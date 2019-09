Vera Junker war bislang leitende Oberstaatsanwältin in Berlin. Die 57-jährige Juristin stammt aus Münster in Westfalen und hatte direkt nach ihrem Jurastudium Erfahrungen in der Finanzverwaltung von Nordrhein-Westfalen gesammelt. Sie kam 1991 als Staatsanwältin nach Berlin. Seit 2006 ist sie Oberstaatsanwältin und hatte in dieser Funktion auch mit der Berliner Bankenaffäre zu tun. Junker ist SPD-Mitglied.

Der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) suchte seit zwei Monaten nach einer Nachfolgerin für Margarete Sudhof. Diese war im Sommer ins Bundesjustizministerium gewechselt, deshalb war der Posten der Finanzstaatssekretärin in Berlin frei.