Am Freitag ist großer Klima-Protest-Tag in Berlin. Spätestens, wenn um 11 Uhr die "Entrepreneurs for Future" vom Finanzministerium in der Wilhelmstraße losziehen Richtung Brandenburger Tor, wird es kaum noch ein Durchkommen geben in Berlins Mitte. "Am Mittag und Nachmittag wird es in Mitte zu großräumigen Verkehrsbehinderungen kommen", bestätigt Polizeisprecher Michael Gassen.