Nach der Absage des Baumblütenfestes in Werder an der Havel fordert die SPD-Stadtfraktion den Rücktritt von CDU-Bürgermeisterin Manuela Saß. Die Absage bedeute einen unvergleichbaren überregionalen Imageverlust sowie erheblichen wirtschaftlichen Schaden, sagte der Vorsitzende der SPD in Werder, Steven Bahl, dem rbb.