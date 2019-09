Die komplette Räumung der Munition auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) verzögert sich voraussichtlich um weitere fünf Jahre.



Eigentlich müsste das Gelände bis August 2020 geräumt sein. Deutschland hat jetzt jedoch eine Verlängerung dieser Frist bis August 2025 beantragt. Denn die Arbeiten dauerten absehbar länger als geplant, wie die Regierung in ihrem Antrag schrieb. Darüber entscheiden müssen die übrigen Unterzeichner der Streubomben-Konvention bei ihrem dreitägigen Treffen in Genf, das am Montag begonnen hat. Das Sekretariat der Konvention hat schon positiv auf den Antrag reagiert und die Annahme empfohlen.