Audio: Inforadio | 06.09.2019 | Interview Zukunftsforscher Stefan Carsten | Bild: dpa / Christoph Soeder

Kritik an Gräff auch aus der CDU - Forderung nach Zuzugsstopp stößt auf scharfe Kritik

06.09.19 | 17:24 Uhr

Die Berliner CDU hat sich von der Forderung ihres wohnungspolitischen Sprechers Christian Gräff distanziert, den Zuzug in die Stadt zu stoppen. Die Reaktionen aus anderen Parteien sind nicht positiver. Gräff relativierte inzwischen seine Aussagen.

Der Berliner CDU-Politiker Christian Gräff hat auf die Forderung nach einem Zuzugsstopp für die Hauptstadt kritische Reaktionen geerntet. Diese kamen aus den Regierungsfraktionen im Abgeordnetenhaus, aber auch aus der eigenen Partei. Der wohnungs- und wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion hatte am Donnerstag in der rbb-Abendschau gesagt, Berlin sei voll und könne keinen weiteren Zuzug verkraften. Der Vorsitzende der Berliner CDU, Kai Wegner, sprach am Freitag von einer "Einzelmeinung". Der Fraktionsvorsitzende Burkard Dregger erklärte, auch in der CDU-Fraktion stehe Gräff damit allein da. Der Berliner Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Luczak (CDU) sprach Gräff ebenfalls ab, die Position der Partei wiederzugeben. "Berlin ist attraktiv und wächst, das ist positiv", schrieb er auf Twitter. Er hätte statt Zugangsstopp lieber eine neue Landesregierung, da diese seiner Ansicht nach die Herausforderungen nicht meistern würde, so Luczak.

mehr zum thema dpa-tmn Mangelnde Infrastruktur - CDU-Politiker Gräff fordert Zuzugsstopp für Berlin

Regierender: Zuzugsstopp schadet Berlin

Politiker von SPD und Grünen äußerten, sie würden Gräffs Vorstoß für abwegig halten. Ein Zuzugsstopp würde der Stadt sogar schaden, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) bereits am Donnerstagabend. Der SPD-Abgeordnete Daniel Buchholz, der im Berliner Abgeordnetenhaus unter anderem im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wohnen sitzt, bezeichnete den Vorstoß als altes Denken, das nicht in die heutige Zeit passe. Die Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek schrieb auf Twitter: "Das ist eine typische "das Boot ist voll"-Rhetorik, die noch nie irgendein Problem gelöst hat."

Gräff: "Sicherlich etwas zugespitzt"

Gräff ruderte bereits nach den ersten Attacken gegen ihn zurück: "Das war sicherlich etwas zugespitzt", sagte er am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Aber solange es der rot-rot-grüne Senat nicht schafft, ausreichend Wohnungen, Schulen oder Kitas zu bauen, und Vermieter jetzt auch noch mit einem Mietendeckel knebelt, haben wir ein Problem in dieser Stadt. Darauf wollte und will ich hinweisen." In der Abendschau hatte er gesagt, es mangele Berlin an der nötigen Infrastruktur für Zuzüge. Er warf dem rot-rot-grünen Senat vor, nicht genug Kitaplätze zu schaffen, zu wenig Lehrpersonal einzustellen oder Mängel in der Verkehrsinfrastruktur nicht zu beheben. Gräff hatte vorgeschlagen, der Senat solle etwa mit der Bundesregierung diskutieren, wie Zuzug auch bundesweit gesteuert werden könne. Dort müsse man klären, wie realistisch die im Grundgesetz verankerte Freizügigkeit noch sei. Wie genau dieser Zuzugsstopp umgesetzt werden soll, sagte Gräff nicht.



Wegner: CDU Berlin glaubt, dass Zuzug gestaltbar ist

Der Regierende Bürgermeister betonte zu Gräffs Äußerungen außerdem: "Berlin war immer Heimat von Vielen. Ich will, dass das so bleibt. Diese Stadt freut sich auf ihre Gäste, auch in Zukunft", sagte Müller. Die Neu-Berlinerinnen und Berliner bereicherten Berlin und sorgten mit dafür, "dass sich hier ein Hotspot für Startups entwickelt, dass sich Unternehmen ansiedeln, Arbeitsplätze schaffen und mit für Wirtschaftswachstum sorgen", so Müller. CDU-Fraktionschef Dregger ließ wissen: "Niemand in der CDU-Fraktion teilt die Auffassung, Berlin brauche einen Zuzugsstopp. Trotz des Versagens von Rot-Rot-Grün, beim Wohnungs-, Kita- und Schulbau kommen jedes Jahr Zehntausende neu in unsere Stadt." CDU-Landeschef Wegner, erklärte: "Die CDU Berlin glaubt daran, dass der Zuzug gestaltbar und eine Chance für unsere Stadt ist." Und: "Grenzen haben wir zum Glück vor 30 Jahren überwunden."

Laut Amt für Statistik Berlin-Brandenburg lebten Ende Juni 2019 rund 3,75 Millionen Menschen in Berlin. Zuletzt war der Zuwachs der Berliner Einwohnerzahl weniger stark als zuvor.

Sendung: Abendschau, 06.09.2019, 19:30 Uhr