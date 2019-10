dpa/Tagesspiegel/Heinrich Kleist Audio: radio 88,8 | 29.10.2019 | Raphael Knop | Bild: dpa/Tagesspiegel/Heinrich Kleist

Mindestmengenregelung - Fünf Krankenhäuser führen komplexe Eingriffe zu selten durch

29.10.19 | 06:14 Uhr

Nach wie vor werden hochkomplexe Behandlungen an Krankenhäusern durchgeführt, die wenig Erfahrung damit haben. Mit der reformierten Mindestmengenregelung greifen die Krankenkassen jetzt hart durch. Doch der Ball wird weiter an die Gerichte gespielt. Von Dominik Wurnig



Fünf Krankenhäuser in Berlin und Brandenburg führen weiterhin komplexe Eingriffe bzw. Behandlungen durch, obwohl sie wenig Erfahrung damit haben. Das zeigt eine Auswertung der Mindestmengen-Transparenzliste 2020 der Krankenkasse AOK Nordost [aok-gesundheitspartner.de], die rbb|24 exklusiv vorab auswerten konnte. So hat das Klinikum Frankfurt an der Oder von Juli 2018 bis Juni 2019 nur neun Früh- und Neugeborene mit einem Geburtsgewicht von unter 1250 Gramm versorgt. Die gesetzliche Mindestmengenregelung sieht mindestens 14 Fälle pro Jahr vor. Behandeln darf das Krankenhaus diese frühen Frühchen nur dank einer Ausnahmegenehmigung durch die Landesbehörde, um die Versorgung sicher zu stellen. Die nächstgelegenen Neugeborenenstationen befinden sich in Cottbus bzw. Berlin. Doch in vielen Fällen wäre es möglich, die werdenden Mütter noch vor der Geburt zu verlegen. "Mindestmengen-relevante Leistungen kann man planen und da kann man auch ein bisschen weiterfahren", sagt Dagmar Schmidt von der AOK Nordost. "Das ist aus unserer Sicht wichtiger, als die Wohnortnähe im Rahmen der Behandlung."



Mindestmenge soll Erfahrung sicherstellen

Die Mindestmengenregelung gilt für planbare Leistungen - also keine Notfälle - und soll sicherstellen, dass Krankenhäuser ausreichend Erfahrung haben für besonders schwierige Behandlungen. "Dem Patienten ist zu raten, dass er in das nächstgelegene geeignete Krankenhaus geht", sagt Schmidt. "Das heißt, in ein Krankenhaus, das die entsprechende Mindestmenge erfüllt oder eine Spezialisierung hat."

Interaktive Karte

Klicken Sie auf die markierten Punkte und sehen Sie, wie oft welches Krankenhaus die Leistungen erbracht hat. Sollte die Grafik nicht geladen werden, hier entlang.



In der Berliner Schlosspark-Klinik sowie in der Asklepios Klinik Uckermark und im Klinikum Dahme-Spreewald Achenbach (beide Brandenburg) wurden im selben Zeitraum weniger Kniegelenk-Totalendoprothesen durchgeführt, als die Mindestmenge (50) vorschreibt. Auch im Cottbusser Carl-Thiem-Klinikum wurde die Mindestfallzahl bei der Versorgung früher Frühchen unterschritten. Der zuständige Landesverband der Krankenkassen sieht für all diese Kliniken aber in der Zukunft eine steigende Fallzahl und erlaubt auf Grund dieser Prognose weiter das Durchführen dieser komplexen Eingriffe. "Wir haben von allen Krankenhäusern die Unterlagen geprüft, haben abgewägt und haben bei vielen Krankenhäusern bestätigt, dass die Prognose, die das Krankenhaus annimmt, auch erreicht werden kann", sagt Schmidt, die für den Landesverband diese Prüfung durchgeführt hat.



Abrechnungserlaubnis verloren

"Wir haben aber auch bei einer Reihe von Krankenhäusern entscheiden müssen, dass die Prognose nicht durch uns bestätigt werden kann und haben diese widerlegt", erklärt Schmidt. "Die Krankenhäuser dürfen diese Operationen ab 1. Januar 2020 nicht mehr zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung erbringen."

Die Abrechnungserlaubnis für Kniegelenk-Totalendoprothesen (sogenannte Knie-TEP) verliert laut rbb|24-Recherche das HELIOS Klinikum Emil von Behring in Berlin-Zehlendorf. "Mit Blick auf die Entwicklung der Anzahl der Patienten, die 2019 bei uns ein künstliches Kniegelenk erhalten haben, gehen wir davon aus, dass unsere Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie im Bereich der Kniegelenk-Totalendoprothesen die erforderlichen Mindestmengen von 50 Knie-TEP erfüllen kann", schreibt dazu die Pressestelle des HELIOS-Klinikums in einer schriftlichen Stellungnahme. Nach wie vor werde dieser Eingriff momentan durchgeführt.

Übung macht den Meister

Die Mindestmengen gelten für sechs besonders schwere, planbare Operationen sowie für die Versorgung besonders früher Frühchen - rbb|24 berichtete dazu bereits ausführlich im Juni 2019. Die Regelung soll sicherstellen, dass OP-Teams, Pflegerinnen und Intensivstationen ausreichend Erfahrung mit diesen Eingriffen haben. Konkret sind das schwere OPs an Bauchspeicheldrüse, Speiseröhre und Knie sowie Leber-, Nieren- und Stammzellentransplantationen und die Versorgung von Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht von unter 1250 Gramm. "Patienten, die in Krankenhäusern mit erreichten Mindestmengen behandelt werden, überleben eher", sagt Schmidt, die Krankenhausexpertin der AOK. "Im Sinne der Patientensicherheit ist es für uns als Landesverband der Krankenkassen wichtig, die Mindestmenge konsequent umzusetzen."

Letztes Wort hat das Gericht

Laut rbb|24-Rechrechen sollen auch Vivantes Kliniken davon betroffen sein. Das Klinikum Friedrichshain soll komplexen Eingriffe am Organsystem Speiseröhre und das

Vivantes Klinikum Neukölln Kniegelenk-Totalendoprothesen nicht mehr mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen dürfen. Die Vivantes-Kliniken haben sich bis Redaktionsschluss noch nicht dazu geäußert. In Brandenburg darf das Klinikum Niederlausitz in Senftenberg diese komplexen Knie-Operationen mit Jahreswechsel nicht mehr abrechnen. In einer schriftlichen Stellungnahme schreibt das Klinikum Niederlausitz dazu: "Wir haben in der Vergangenheit die Mindestmenge für Knie-TEP immer erreicht und werden 2019 in diesem Bereich die Mindestmenge überschreiten. Für uns besteht vor diesem Hintergrund kein Zweifel daran, dass wir Knie-TEPs auch im Jahr 2020 durchführen können, worüber wir gerade einen Rechtsstreit mit den Landesverbänden der Brandenburger Kranken- und Ersatzkassen führen." Nun ist es an den Richtern zu klären, ob die Einschränkung der Marktfreiheit im Sinne der Patientensicherheit akzeptabel ist. Früher oder später wird das auch Karlsruhe beschäftigen.



