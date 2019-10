In der Vergangenheit waren auch Anschläge mit Farbe auf sein Wohnhaus verübt und Drohbriefe versendet worden, erklärte Luczak auf rbb|24-Anfrage. "Gewalt, Drohungen oder Beleidigungen sind aber klare Grenzüberschreitungen", so der CDU-Abgeordnete weiter.

In einer Mitteilung Luczaks hieß es, er vermute "linksextremistische Mietaktivisten" als Täter. Diese hätten ihn als Vertreter einer "kriminellen Vermieter-Mafia" diffamiert und RAF-Methoden angedroht. Luczak werte das als "klare Morddrohung". Er hatte sich am Dienstag gegen den vom rot-rot-grünen Senat beschlossenen Mietendeckel ausgesprochen. "Es liegt auf der Hand, dass die Tat einen politischen Hintergrund hat."

In der Nacht zu Mittwoch ist erneut ein Wahlkreisbüro eines CDU-Bundestagsabgeordneten in Berlin angegriffen worden. Unbekannte schlugen alle sechs Scheiben des Bürgerbüros des rechtspolitischen Vize-Sprechers der Unionsfraktion, Jan-Marco Luczak, in Schöneberg ein. Die Polizei bestätigte am Mittwoch den Vorfall.

Bereits in der Nacht zuvor waren die Scheiben des Wahlkreisbüros des CDU-Bundestagsabgeordneten Klaus-Dieter Gröhler in Wilmersdorf eingeschlagen worden. Außerdem wurden in der Nacht zu Dienstag die Scheiben am Bürgerbüro des CDU-Landesabgeordneten Stephan Lenz in Prenzlauer Berg zerschlagen.

Gröhler hatte dagegen am Dienstag nach dem Angriff auf sein Büro einen möglichen Zusammenhang zu Rechtsextremisten gesehen. Es sei kein Zufall, dass die Scheiben wenige Stunden nach einer Veranstaltung dort mit dem Antisemitismus-Beauftragten der Bundesregierung beschädigt worden seien, teilte er mit.

In allen Fällen ermittele der für extremistische Taten zuständige Staatsschutz der Kriminalpolizei, sagte eine Polizeisprecherin.