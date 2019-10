Aufgeben wolle die AfD die Suche nach einem Ort für den geplanten Landesparteitag am 9. und 10. November aber nicht, sagte Pazderski dem rbb. "Ich muss zugeben, dass wir durchaus Schwierigkeiten haben, entsprechende Räumlichkeiten zu finden: Die müssen Personen aufnehmen von 400 Plus." Er ergänzte aber: "Wir sind derzeit mit Hochdruck dran, Räumlichkeiten zu finden - ich bin da aber sehr zuversicherlich."

Pazderski kündigte an, die Parteil wolle sich auch mit einem Schreiben an den Berliner Senat wenden - in der Hoffnung, öffentliche Räume bereitgestellt zu bekommen. Auf Nachfrage des rbb hieß es am Mittwoch aber aus der Senatskanzlei, dass der Senat aus Neutralitätsgründen für Parteiaktivitäten generell keine Räume zur Verfügung stellt.