Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) denkt nicht daran, der AfD bei der Suche nach Räumlichkeiten für ihren Landesparteitag zu unterstützen. Senatssprecherin Claudia Sünder stellte am Dienstag klar, "dass weder der Regierende Bürgermeister alleroberster Saalvermieter in Berlin ist noch die Senatskanzlei die Organisationszentrale der AfD". Und fügte hinzu: "Anzunehmen, dass die Senatskanzlei dafür zuständig ist, Räumlichkeiten für Veranstaltungen für Parteien zur Verfügung zu stellen, ist einigermaßen absurd. Das betrifft Anfragen der Koalition genauso wie der Opposition."

Seit Monaten sucht die AfD Räumlichkeiten und hat nach Angaben von Landesgeschäftsführer Alexander Bertram inzwischen rund 100 Anfragen gestellt, darunter im benachbarten Brandenburg. Doch bisher gab es nur Absagen sowohl von privaten als auch von öffentlichen Institutionen. Der Parteitag, auf dem der Vorstand um den Landesvorsitzenden Georg Pazderski neu gewählt werden soll, sollte eigentlich am 9./10. November stattfinden.

"Noch steht nicht fest, ob wir den Parteitag absagen müssen oder nicht", sagte Pazderski. In einem Brief an den Regierenden Bürgermeister habe er um die Bereitstellung von öffentlichen Räumen gebeten.