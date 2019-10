Anis Amri hat den Anschlag auf den Breitscheidplatz allein verübt - davon ist Bundesanwalt Thomas Beck überzeugt. In Hinsicht auf Fotos von Amri vor Merkels Wohnung warnte er am Freitag im Berliner Untersuchungsausschuss vor Spekulationen.

Das lasse sich gut durch Geo-Daten aus Amris Handy und Aufnahmen aus Überwachungskameras belegen. An den Parkplätzen, wo er am 19. Dezember 2016 letztlich den LKW für seine Tat entführte, sei Amri mehrere Tage immer alleine entlanggelaufen und habe einen passenden Lastwagen gesucht. Möglicherweise sei der 19. Dezember ein zufälliger Tag für die Tat gewesen sein, einfach weil er einen geeigneten LKW fand.

Mit Blick auf einen sogenannten Mentor der Terrororganisation IS, mit dem Amri über Chats im intensiven Kontakt stand, sagte Beck: "Dass Amri kein Einzeltäter im juristischen Sinn war, da erübrigt sich jedes Wort. Das haben wir auch nie gesagt." Und weiter: "Dass er aber bei der Durchführung des Anschlags weitere Personen zur Hilfe hatte, ist nicht so."

Rund drei Jahre nach dem islamistischen Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt geht die Bundesanwaltschaft weiterhin davon aus, dass der Attentäter Anis Amri den Anschlag alleine verübte. "Die Ermittlungen haben bisher keine Erkenntnisse ergeben, dass Amri in Berlin Helfer bei der Tat hatte", sagte Bundesanwalt Thomas Beck aus Karlsruhe am Freitag im Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses von Berlin.

Beck räumte ein, dass es weiterhin Wissenslücken gebe. Amri sei kurz vor der Tat eine halbe Stunde in der islamistischen Fussilet-Moschee gewesen. "Was hat er da getan? Denkbar, dass er die Waffe holte." Möglicherweise habe er auch in der Moschee jemanden gehabt, der die Pistole für ihn aufbewahrt habe. "Wir wissen es nicht. Wir wissen auch nach wie vor nicht, wie er in den Besitz der Waffe gekommen ist."

Über ein Video vom Anschlagsort sagte Beck, zwar ähnele eine Person mit blauen Handschuhen dem Freund von Amri, Bilal Ben A., der ihn am Vorabend des Anschlags traf. Aber die Ermittlungen hätten ergeben, A. sei nicht diese Person und auch nicht am Tatort gewesen. A. wurde am 1. Februar 2017 - sechs Wochen nach dem Anschlag - nach Tunesien abgeschoben.

Zu Amris IS-Kontakt und dem Anschlag sagte Beck: "Wir gehen davon aus, dass er vorher in einem sehr, sehr engen Verhältnis zu diesem Mentor stand." Zwar habe Amri fast alle Chats vor dem Tag des Anschlags gelöscht. Man habe aber Reste von Chatverläufen und andere Hinweise gefunden. "Amri war immer in der islamistischen Szene und hatte deren Nähe gesucht."

Noch im Frühjahr 2016 habe er sich den islamistischen Kämpfern im Ausland anschließen wollen, sagte Beck. "Er schrieb in einem Chatverkehr: 'Brüder ich will zu euch kommen'." Seine Ausreise sei aber im Sommer 2016 gescheitert; dann habe die Polizei die Wohnung enger Komplizen in Berlin durchsucht.