Als sich der Beleidigte verbal wehrte, wurde er zusammengeschlagen und stürzte zu Boden. Eine Passantin kam dem Opfer zu Hilfe. Der Angreifer ließ daraufhin von dem Mann ab und floh. Der 70-Jährige wurde am Kopf und Kinn verletzt. Er sagte bei der Polizei aus, dass ihn der Unbekannte schon in der Vergangenheit antisemitisch beleidigt hatte.

Ein 70-Jähriger Mann ist in Berlin-Karow von einem Unbekannten nach Angaben der Polizei antisemitisch beleidigt und geschlagen worden. Der Mann war demnach am Montagnachmittag auf der Busonistraße unterwegs, als er von einem Unbekannten judenfeindlich beschimpft wurde.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) verurteilte die antisemitische Attacke "auf das Schärfste". "Es darf nicht sein, dass am hellichten Tag ein Spaziergänger antisemitisch beleidigt und dann geschlagen wird, wenn er sich verbal zur Wehr setzt. Das sind Geschehnisse, die in unserer Stadt angesichts unserer Geschichte einfach nicht passieren dürfen und die niemals zur Normalität werden dürfen", hieß es in einer Pressemitteilung. Müller dankte der Passantin, die dem Opfer zur Hilfe gekommen war. Für den Überfall schäme er sich "einmal mehr", so der Regierende.