Die Senatsumweltverwaltung will noch in diesem Jahr 335.000 junge Bäume in den Berliner Wäldern nachpflanzen lassen. Damit sollen Verluste durch Dürre und Windbruch zumindest teilweise ausgeglichen und das Berliner Mischwaldprogramm vorangetrieben werden.

Im vorigen Jahr mussten die Berliner Forsten durch die anhaltende Trockenheit auf Neupflanzungen noch weitgehend verzichten, weil viele Jungbäume ohne ausreichend Regen sofort wieder eingegangen wären.