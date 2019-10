Linke kritisiert Umgang mit Clan-Kriminalität in Berlin

Im Berliner Abgeordnetenhaus ist am Donnerstag kontrovers über die Bekämpfung von Organisierter Kriminalität aus dem Milieu arabischer Großfamilien diskutiert worden. Kritik am Konfliktmanagement des Innensenators Andreas Geisel (SPD) kam auch von der an der Regierung beteiligten Linken: Deren Innenpolitiker Niklas Schrader bezeichnete den Begriff "Clan-Kriminalität" als "problematisch". Mit dieser Bezeichnung würden "ganze Familien stigmatisiert". Innensenator Andreas Geisel (SPD) ging auf die Kritik nicht ein, betonte aber, die Polizei würde sich allen Bereichen der Organisierten Kriminalität widmen, nicht nur den Clans.