Auf das Wahlkreis-Büro des CDU-Bundestagsabgeordneten Klaus-Dieter Gröhler in Berlin-Wilmersdorf ist ein Anschlag verübt worden. In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte alle fünf Schaufensterscheiben des Büros in der Zähringerstraße eingeschlagen, wie Gröhler auf seinem Facebook-Profil mitteilte. Anwohner wollen mehrere Täter gesehen haben. Der Staatsschutz ermittelt.

Laut Gröhler wurde in seinem Wahlkreisbüro am Montagabend über Antisemitismus diskutiert. Anwesend war auch Dr. Felix Klein, der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland. Der CDU-Politiker geht von einem Zusammenhang aus: "Dass die Scheiben wenige Stunden nach der Veranstaltung eingeschlagen worden sind, ist sicher kein Zufall. Ich werde mich aber nicht einschüchtern lassen. Als frei gewählter Abgeordneter werde ich weiter die Themen öffentlich diskutieren, die ich für richtig halte", so Gröhler. Am 27. November werde er wie geplant mit dem Bundestagsabgeordneten Michael Brand (CDU) über die Folgen aus dem Mord an Walter Lübcke diskutieren. Der Kasseler Regierungspräsident war im Juni 2019 ermordet worden, als mutmaßlicher Täter gilt ein Neonazi.



Wie Mitarbeiterinnen des Wahlkreisbüros dem rbb sagten, war die Veranstaltung am Montagabendgut besucht. Sie war zuvor mit einem Aufsteller vor dem Büro und mit Plakaten in den Fenstern beworben worden. Die Veranstaltung selbst sei ruhig verlaufen. Den Mitarbeiterinnen zufolge gab es zuvor noch keinen so massiven Anschlag auf das Wahlkreisbüro, das zugleich ein Café ist. lediglich einen Farbbeutelanschlag habe es schon mal gegeben.